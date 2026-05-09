Πόρτο: Άγνωστος εισέβαλε με μαχαίρι στο σπίτι ποδοσφαιριστή των Δράκων
Ο Γιαν Μπέντναρεκ και η οικογένειά του έζησαν τον απόλυτο εφιάλτη στο Πόρτο, όταν άγνωστος άνδρας εισέβαλε στην οικία τους το βράδυ της Παρασκευής και τους απείλησε με μαχαίρι, πριν διαφύγει με κοσμήματα αξίας περίπου 150.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τα πορτογαλικά ΜΜΕ, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 21:30, την ώρα που ο 30χρονος Πολωνός αμυντικός της Πόρτο επέστρεφε από δείπνο με τη σύζυγό του και την κόρη τους, με αποτέλεσμα να βρεθεί ξαφνικά αντιμέτωπος με τον δράστη μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Ευτυχώς, κανένα μέλος της οικογένειας του ποδοσφαιριστή των Δράκων δεν τραυματίστηκε. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο και εξετάζει το υλικό που υπάρχει από κάμερες ασφαλείας για να βρει τον δράστη.
"Jan Bednarek foi vítima de assalto, com a ameaça de uma faca, ao início desta noite de sexta-feira, no Porto. O assaltante, que terá apontado a arma branca ao central portista e à família, conseguiu escapar com cerca de 150 mil euros em joias." @cmjornal pic.twitter.com/j4kj4wKbVI— Cabine Desportiva (@CabineSport) May 9, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.