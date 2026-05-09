Τον απόλυτο εφιάλτη έζησε ο Μπέντναρεκ, όταν άγνωστος μπήκε στο σπίτι του και του έκλεψε κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ.

Ο Γιαν Μπέντναρεκ και η οικογένειά του έζησαν τον απόλυτο εφιάλτη στο Πόρτο, όταν άγνωστος άνδρας εισέβαλε στην οικία τους το βράδυ της Παρασκευής και τους απείλησε με μαχαίρι, πριν διαφύγει με κοσμήματα αξίας περίπου 150.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα πορτογαλικά ΜΜΕ, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 21:30, την ώρα που ο 30χρονος Πολωνός αμυντικός της Πόρτο επέστρεφε από δείπνο με τη σύζυγό του και την κόρη τους, με αποτέλεσμα να βρεθεί ξαφνικά αντιμέτωπος με τον δράστη μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Ευτυχώς, κανένα μέλος της οικογένειας του ποδοσφαιριστή των Δράκων δεν τραυματίστηκε. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο και εξετάζει το υλικό που υπάρχει από κάμερες ασφαλείας για να βρει τον δράστη.