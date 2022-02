Το ντέρμπι ποδοσφαίρου ανάμεσα στην Πόρτο και τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας μετατράπηκε σε... πυγμαχία με μέλη των αποστολών των δυο ομάδων να έρχονται στα χέρια!

«Άναψαν» τα αίματα στο μεγάλο ντέρμπι της Πόρτο με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο «Ντραγκάο» (2-2). Μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή επικράτησε γενικευμένη σύρραξη ανάμεσα στις δυο ομάδες, η οποία κράτησε πέντε λεπτά με μέλη των αποστολών να πιάνονται στα χέρια. Ο «ρεφ» Πινέιρο, ο οποίος μπήκε στο «στόχαστρο» για εύνοια υπέρ των γηπεδούχων κατά τη διάρκεια του αγώνα, έβγαλε συνολικά τέσσερις κόκκινες, δύο για κάθε ομάδα. Πιο συγκεκριμένα ο τιμώρησε τους Πεπέ - Μαρτσεζί για τους «Δράκους» και τους Ταμπατά - Παλίνια για τα «λιοντάρια».

Five minutes of ABSOLUTE CHAOS to end a thriller between Porto and Sporting 🤯😳



Pepe received one of three red cards shown after the final whistle, as carnage broke out between both sets of players and staff.



The Dragons extend their unbeaten run to 50 matches! 🔵👏 pic.twitter.com/i0F2Dmf1Dh