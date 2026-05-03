Πόρτο - Αλβέρκα 1-0: Είπε obrigado για τα δώρα και πήρε το πρωτάθλημα
Η μεν Σπόρτινγκ Λισαβόνας, έχει συμπληρώσει τρεις αγωνιστικές χωρίς νίκη. Η δε Μπενφίκα, κατάφερε λίγες ώρες πριν να φέρει ισοπαλία, 2-2, με τη Φαμαλικάο παρότι είχε προηγηθεί 2-0. Όλα αυτά δεν γινόταν να τα αφήσει ανεκμετάλλευτα η Πόρτο, που επικράτησε 1-0 εντός έδρας της Αλβέρκα και κατέκτησε τον τίτλο της Primeira Liga δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε της σεζόν!
Το γκολ του Μπέντναρεκ με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Βέιγκα στο 40ό λεπτό έκρινε την αναμέτρηση, με τους Δράκους να επιστρέφουν στην κορυφή μετά από τέσσερα χρόνια και να φτάνουν τους 31 τίτλους στο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Παράλληλα, η ομάδα του Φραντσέσκο Φαριόλι εξασφάλισε και την παρουσία της στη league phase του Champions League, για πρώτη φορά μετά από διετή απουσία.
Πλέον, μένει να δούμε ποιος θα πάρει το εισιτήριο για τα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με την Μπενφίκα να είναι στο +3 από τη Σπόρτινγκ με ματς περισσότερο αλλά υπερτερώντας στη μεταξύ τους ισοβαθμία.
𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘𝗚𝗨𝗜𝗠𝗢𝗦 𝗝𝗨𝗡𝗧𝗢𝗦 💙— FC Porto (@FCPorto) May 2, 2026
𝗙𝗨𝗧𝗘𝗕𝗢𝗟 𝗖𝗟𝗨𝗕𝗘 𝗗𝗢 𝗣𝗢𝗥𝗧𝗢 🏆 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗔̃𝗢 𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝟮𝟬𝟮𝟱/𝟮𝟲 pic.twitter.com/mWGseZgfHE
