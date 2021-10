Τζοάνα Χαρακτής: Η ομογενής διαιτητής που βοήθησε ποδοσφαιρίστριες να φύγουν από το Αφγανιστάν 

H ομογενής διαιτητής από την Αυστραλία, Τζοάνα Χαρακτής, δεν έμεινε ασυγκίνητη βλέποντας τις Αφγανές να ζουν υπό το φόβο των Ταλιμπάν, βοηθώντας αρκετές να επιβιβαστούν στο αεροσκάφος που τις οδήγησε στην ελευθερία.

Ο τρόμος στο Αφγανιστάν έχει επιστρέψει με την κατάληψη της χώρας από τους Ταλιμπάν.

Τα δικαιώματα κι οι ελευθερίες για τις γυναίκες στη χώρα είναι δύο έννοιες άγνωστες στο λεξικό του πολιτικό-θρησκευτικού κινήματος.

Χαρακτηριστικό ήταν τον Αύγουστο το πρωτοσέλιδο της Marca, το οποίο μ' ένα συγκλονιστικό πρωτοσέλιδο ρωτούσε: «Τι θ' απογίνουν αυτές;», έχοντας τη φωτογραφία ενός κοριτσιού που έπαιζε μπάλα σε αλάνα.

FIFA και FIFpro επιχείρησαν να φυγαδεύσουν γυναίκες παίκτριες σε ξένα κράτη, ώστε να τις σώσουν από τις προκαταλήψεις και την ιδεολογία που επικρατεί στις τάξεις των Ταλιμπάν.

Ανάμεσα σ' αυτούς που βοηθούν ώστε οι Αφγανές να ζουν ελεύθερες και μία ομογενής διαιτητής που ζει και εργάζεται στην Αυστραλία, η Τζοάνα Χαρακτής.

Η Χαρακτής, ούσα κλειδωμένη στο σπίτι της λόγω των αυστηρών lockdown που υπάρχουν στην Αυστραλία εξαιτίας της πανδημίας, έβλεπε τους Ταλιμπάν να καταλαμβάνουν την εξουσία της Καμπούλ αρχικά και εν συνεχεία του μεγαλύτερου μέρους της χώρας.

Εκεί αισθάνθηκε ότι κάτι πρέπει να κάνει ώστε να βοηθήσει της γυναίκες της χώρας να ζήσουν ελεύθερες.

Δεξιά η Τζοάνα Χαρακτής

Η Χαρακτής θυμήθηκε ότι είναι φίλη στο facebook μ' ένα κορίτσι από το Αφγανιστάν, το οποίο είναι αρκετά ενεργό όσον αφορά στο ποδόσφαιρο. Ετσι, της έστειλε ένα μήνυμα για να διαπιστώσει το πώς έχει η κατάσταση εκεί.

«"Ε, κοίτα είναι πολύ κακή η κατάσταση. Φοβάμαι για τη ζωή μου, φοβάμαι ότι οι Ταλιμπάν θα έρθουν για μένα λόγω της συμμετοχής μου στο ποδόσφαιρο"», ήταν η απάντηση που έλαβε η Χαρακτής στο ABC News.

«Της είπα ότι θα επικοινωνήσω ξανά σε μερικές μέρες, αλλά με πρόλαβε εκεί. Μου έστειλε το γράμμα του Άλεξ Χοκ, του Υπουργού Μετανάστευσης της Αυστραλίας, σύμφωνα με το οποίο υπήρχε ένα πρόγραμμα για να φέρει 3.000 Αφγανούς στην Αυστραλία σε μια αποστολή διάσωσης. Μου το έστειλε και με ρώτησε αν μπορώ να τη βοηθήσω. Τηλεφώνησα λοιπόν στο γραφείο του Χοκ, έγραψα ένα email. Δεν έλαβα απάντηση.

Τότε σκέφτηκα για το πώς μπορώ να βοηθήσω μέσω του ποδοσφαίρου. Ετσι μίλησα στη μέντορά μου, τη διαιτητή Αλισον Φλιν και της είπα την ιστορία. Μόλις είχε συμπεριληφθεί σ' ένα πρόγραμμα καθοδήγησης, το Women Onside το οποίο ήταν υπό την καθοδήγηση της Μόγια Ντοντ (πρώην διεθνής παίκτρια με την Αυστραλία και νυν δικηγόρο και αξιωματούχο ποδοσφαίρου, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Ασιατικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και πρώην μέλος του Συμβουλίου της FIFA).

Η Φλιν προσέγγισε τη Μόγια, η οποία της είπε: "Αυτή η αποστολή διάσωσης συμβαίνει για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, οπότε ίσως μπορέσουμε να βάλουμε αυτούς τους ανθρώπους σ' αυτήν τη λίστα"».

Incredibly proud of our Melbourne Afghan Girls Team (Melb United) coming together and supporting our newly arrived Afghan brothers and sisters inc. the Afghan football group! United - Always & Forever! ❤️ ⚽️ @WomenOnside pic.twitter.com/LMNppX4JwX