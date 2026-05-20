Ο Μουράτ Γιακίν ανακοίνωσε την αποστολή της Εθνικής Ελβετίας για το Μουντιάλ 2026. Δείτε τους εκλεκτούς.

Γνωστή έγινε η αποστολή της Εθνικής Ελβετίας για το επικείμενο Παγκόσμιο Κύπελλο! Ο ομοσπονδιακός προπονητής Μουράτ Γιακίν ανακοίνωσε τους παίκτες που θα δώσουν το «παρών» στα γήπεδα της άλλης πλευράς του Ατλαντικού.

Οι Ελβετοί θα συμμετάσχουν σε άλλη μια μεγάλη διοργάνωση και το σύνολο του Γιακίν θα αγωνιστεί στον δεύτερο όμιλο με αντιπάλους τον Καναδά, τη Βοσνία και το Κατάρ. Ο Γκρανίτ Τσάκα δεσπόζει στο ρόστερ της ομάδας του και θα έχει άξιους συμπαραστάτες τους Ακάντζι, Εντόι και Εμπολό.

Αναλυτικά η αποστολή:

Τερματοφύλακες

Μάρβιν Κέλερ

Γκρέγκορ Kόμπελ

Ιβόν Εμβογκό

Αμυντικοί

Μανουέλ Ακάντζι

Ορέλ Αμέντα

Εράι Κόμερτ

Νίκο Ελβέντι

Λούκα Ζακέζ

Μίρο Μουχέιμ

Ρικάρντο Ροντρίγκεζ

Σιλβάν Βίντμερ

Μέσοι

Μίκελ Αεμπίσερ

Κρίστιαν Φάσναχτ

Ρέμο Φρόιλερ

Αρντόν Γιασάρι

Γιοάν Μανζαμπί

Φαμπιάν Ρίντερ

Τζιμπρίλ Σο

Γκρανίτ Τσάκα

Ντένις Ζακάρια

Επιθετικοί

Ζικί Αμντουνί

Κουάντουο Ντουά

Μπριλ Εμπολό

Νόα Όκαφορ

Σεντρίκ Ίτεν

Νταν Εντόι

Ρούμπεν Βάργκας

Προπονητής: Μουράτ Γιακίν