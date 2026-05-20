Ελβετία: Η αποστολή της για το Μουντιάλ 2026
Γνωστή έγινε η αποστολή της Εθνικής Ελβετίας για το επικείμενο Παγκόσμιο Κύπελλο! Ο ομοσπονδιακός προπονητής Μουράτ Γιακίν ανακοίνωσε τους παίκτες που θα δώσουν το «παρών» στα γήπεδα της άλλης πλευράς του Ατλαντικού.
Οι Ελβετοί θα συμμετάσχουν σε άλλη μια μεγάλη διοργάνωση και το σύνολο του Γιακίν θα αγωνιστεί στον δεύτερο όμιλο με αντιπάλους τον Καναδά, τη Βοσνία και το Κατάρ. Ο Γκρανίτ Τσάκα δεσπόζει στο ρόστερ της ομάδας του και θα έχει άξιους συμπαραστάτες τους Ακάντζι, Εντόι και Εμπολό.
Αναλυτικά η αποστολή:
Τερματοφύλακες
- Μάρβιν Κέλερ
- Γκρέγκορ Kόμπελ
- Ιβόν Εμβογκό
Αμυντικοί
- Μανουέλ Ακάντζι
- Ορέλ Αμέντα
- Εράι Κόμερτ
- Νίκο Ελβέντι
- Λούκα Ζακέζ
- Μίρο Μουχέιμ
- Ρικάρντο Ροντρίγκεζ
- Σιλβάν Βίντμερ
Μέσοι
- Μίκελ Αεμπίσερ
- Κρίστιαν Φάσναχτ
- Ρέμο Φρόιλερ
- Αρντόν Γιασάρι
- Γιοάν Μανζαμπί
- Φαμπιάν Ρίντερ
- Τζιμπρίλ Σο
- Γκρανίτ Τσάκα
- Ντένις Ζακάρια
Επιθετικοί
- Ζικί Αμντουνί
- Κουάντουο Ντουά
- Μπριλ Εμπολό
- Νόα Όκαφορ
- Σεντρίκ Ίτεν
- Νταν Εντόι
- Ρούμπεν Βάργκας
Προπονητής: Μουράτ Γιακίν
26 Namen – Ein grosses Ziel 🏆 Unser Kader für den Sommer 🇨🇭— 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) May 20, 2026
26 noms – Un grand objectif. Notre sélection pour l’été.
26 nomi – Un grande obiettivo. La nostra squadra per l’estate. pic.twitter.com/0TbEWMtnot
