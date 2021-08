Δημοσιογράφος ρώτησε Ταλιμπάν για τα δικαιώματα των γυναικών και εκείνος ξεσπάσε σε γέλια (vid)

Μια δημοσιογράφος ρώτησε στον «αέρα» έναν Ταλιμπάν για τα δικαιώματα των γυναικών και η αντίδρασή του προκάλεσε ανατριχίλα.

Πολύς λόγος έχει γίνει για την τύχη των γυναικών στο Αφγανιστάν μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη χώρα και την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν.

Μια δημοσιογράφος ρώτησε ένα στέλεχος των Ταλιμπάν για το αν οι γυναίκες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξουσία και γενικά πως θα διαμορφωθεί το νέο καθεστώς.

Ο Ταλιμπάν ξεκαθάρισε ότι τα δικαιώματα των γυναικών θα βασίζονται στη σαρία και όταν ρωτήθηκε για τον αν θα μπορούν ψηφίζουν και να εκλέγονται ξέσπασε σε γέλια. «Με έκανε να γελάσω», είπε στους άλλους δύο Ταλιμπάν που στέκονταν δίπλα του.

Μάλιστα, στη συνέχεια ζήτησε από την δημοσιογράφο να σταματήσει να τραβάει.

Taliban collapses with laughter as journalist asks if they would be willing to accept democratic governance that voted in female politicians - and then tells camera to stop filming. “It made me laugh” he says.pic.twitter.com/km0s1Lkzx5