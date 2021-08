Αφγανιστάν: FIFA και FIFpro επιχειρούν να φυγαδεύσουν τις γυναίκες παίκτριες σε ξένα κράτη

Επιχείρηση «εκκένωση» διενεργούν η FIFA και η Παγκόσμια Ένωση Ποδοσφαιριστών (FIFpro) για να σώσουν τις γυναίκες παίκτριες του Αφγανιστάν, επικοινωνώντας με κυβερνήσεις άλλων χωρών κι οργανώνοντας πτήσεις από την Καμπούλ για να τις φυγαδεύσουν.

Το μέλλον και η ασφάλεια των γυναικών που παίζουν επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά ποδόσφαιρο στο Αφγανιστάν βρίσκεται σε κίνδυνο, μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία. Μπροστά στον «εφιάλτη» για εκατοντάδες χιλιάδες Αφγανές αθλήτριες, η FIFA σε συνεργασία με τη FIFpro, τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών, βάζουν τα δυνατά τους για να τις φυγαδεύσουν από την πατρίδα τους σε ξένα κράτη.

Όπως ανακοίνωσαν τα αρμόδια όργανα, σχεδιάζεται ένα πλάνο εκκένωσης με πτήσεις από την Καμπούλ, σε συνεργασία με αρκετές κυβερνήσεις κρατών που θα αναλάβουν να υποδεχθούν και να φιλοξενήσουν τις γυναίκες παίκτριες.

«Φιλοδοξία μας είναι να παρέχουμε ασφάλεια σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους γίνεται» ήταν το μήνυμα της FIFpro.

Πολλές από τις παίκτριες κρύβονται τις τελευταίες μέρες μετά την κατάληψη από τους Ταλιμπάν, με την πρώην βοηθό της εθνικής Αφγανιστάν, Χέιλι Κάρτερ, να βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αθλήτριες και να τους συνιστά υπομονή μέχρι να βρεθεί το «εισιτήριο» ελπίδας για να απομακρυνθούν από τη χώρα.

Over the past few days, FIFPRO has been liaising with governments to establish an evacuation plan for athletes at risk. Central to this rescue effort, is the ambition to bring as many people to safety as possible.