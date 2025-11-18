Πρέκας: «Δείξαμε υπομονή και στην επίθεση σκοράραμε όσο θέλαμε»

Η Εθνική ομάδας μπάσκετ γυναικών επικράτησε με 97-83 της Δανίας, για την τρίτη αγωνιστική των προκριματικών του Eurobasket 2027, με τον Πέτρο Πρέκα να αναφέρεται στις δηλώσεις του, στα στοιχεία που έδωσαν τη δεύτερη νίκη στην Ελλάδα.

Ο Πέτρος Πρέκας μίλησε αμέσως μετά την επικράτηση της Εθνικής γυναικών επί της Δανίας (97-83) και αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες που έδωσαν τη δέυτερη νίκη στην Ελλάδα, στα προκριματικά για το Eurobasket του 2027.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του διεθνή τεχνικού:

«Η Δανία έκανε αυτό που περιμέναμε στην επίθεση όπου είχε υψηλό ποσοστό στα σουτ. Εμείς δείξαμε υπομονή και στην επίθεση σκοράραμε όσο θέλαμε, παρά το γεγονός ότι η Δανία είχε κάποια έξτρα σουτ από το σύνηθες γιατί αυτό είναι το παιχνίδι που παίζει. Όσο προχωρούσε ο αγώνας κρατούσαμε την συγκέντρωσή και την έντασή μας και στη συνέχεια πήγε το παιχνίδι εκεί που θέλαμε».

Έπειτα τη «σκυτάλη» πήρε η Άρτεμις Σπανού, που στάθηκε στο τρόπο παιχνιδιού της Δανίας και στα πράγματα που έκανε σωστά η Ελλάδα και της έδωσαν εν τέλει τη νίκη.

Αναλυτικά όσα είπε η αρχηγός της Εθνικής:

«Ξέραμε από την αρχή ότι θα είναι ένας δύσκολος αγώνας. Η Δανία έχει πολύ ενέργεια. Ήταν το πρώτο παιχνίδι μέσα στην έδρα της για τα παράθυρα και ερχόταν με αυτοπεποίθηση μετά τη νίκη της μέσα στην Κροατία. Παίζει ένα απρόβλεπτο μπάσκετ το οποίο δεν μας ταιριάζει. Ήταν κάτι το οποίο γνωρίζαμε. Στο πρώτο ημίχρονο η άμυνά μας δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε να είναι, αλλά πιστεύω ότι στο δεύτερο φτιάξαμε τα πράγματα που έπρεπε. Κοντρολάραμε τον ρυθμό και καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη».