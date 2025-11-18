ΛεΜπρόν Τζέιμς: Ντεμπουτάρει στο Λέικερς - Τζαζ, σύμφωνα με τον Σαράνια
Η αναμονή του ΛεΜπρόν έλαβε τέλος και είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στην 23η του σεζόν στο NBA, στο παιχνίδι των Λέικερς κόντρα στους Τζαζ τα ξημερώματα της Τετάρτης (19/11 - 05:00).
Πιο συγκεκριμένα ο έγκριτος δημοσιογράφος του ESPN Σαμ Σαράνια, προανήγγειλε το ντεμπούτο του «βασιλιά», που είναι έτοιμος να επιστρέψει στα παρκέ, αφήνοντας πίσω το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε.
Ο ΛεΜπρόν την περσινή σεζόν μέτρησε 24.4 πόντους, 7.8 ριμπάουντ και 8.2 ασίστ μ.ο ανά παιχνίδι.
Reporting for NBA Today -- Lakers' LeBron James aims to make a historic season debut tonight against the Utah Jazz: pic.twitter.com/baZDij6br8— Shams Charania (@ShamsCharania) November 18, 2025
