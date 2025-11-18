ΛεΜπρόν Τζέιμς: Ντεμπουτάρει στο Λέικερς - Τζαζ, σύμφωνα με τον Σαράνια

ΛεΜπρόν Τζέιμς: Ντεμπουτάρει στο Λέικερς - Τζαζ, σύμφωνα με τον Σαράνια

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς επιστρέφει στα παρκέ του NBA και είναι έτοιμος να κάνει το ντεμπούτο του στην 23η σεζόν του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, στην αναμέτρηση των Λέικερς κόντρα στους Τζαζ.

Η αναμονή του ΛεΜπρόν έλαβε τέλος και είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στην 23η του σεζόν στο NBA, στο παιχνίδι των Λέικερς κόντρα στους Τζαζ τα ξημερώματα της Τετάρτης (19/11 - 05:00).

Πιο συγκεκριμένα ο έγκριτος δημοσιογράφος του ESPN Σαμ Σαράνια, προανήγγειλε το ντεμπούτο του «βασιλιά», που είναι έτοιμος να επιστρέψει στα παρκέ, αφήνοντας πίσω το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε.

Ο ΛεΜπρόν την περσινή σεζόν μέτρησε 24.4 πόντους, 7.8 ριμπάουντ και 8.2 ασίστ μ.ο ανά παιχνίδι.

