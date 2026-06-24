WNBA: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρακολούθησε αγώνα στο Λας Βέγκας

WNBA: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρακολούθησε αγώνα στο Λας Βέγκας

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Στο Λας Βέγκας βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λίγες ώρες μετά το trade του στους Χιτ, προκειμένου να παρακολουθήσει WNBA.

Λίγες ώρες μετά το trade του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ, ο Έλληνας φόργουορντ βρέθηκε στο Λας Βέγκας προκειμένου να παρακολουθήσει WNBA.

Συγκεκριμένα είδε τους τελικούς μεταξύ των Λας Βέγκας Έισιζ με τις Νιού Γιορκ Λίμπερτι. Μάλιστα στο γήπεδο βρέθηκε όλη η οικογένεια του «Greek Freak», μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά του.

Αμέσως μετά τον αγώνα, ο Αντετοκούνμπο τα είπε και με την πολυτιμότερη της αναμέτρησης, Μπριάνα Στιούαρτ.

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@Photo credits: x_wnba
     

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