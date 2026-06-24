WNBA: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρακολούθησε αγώνα στο Λας Βέγκας
Λίγες ώρες μετά το trade του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ, ο Έλληνας φόργουορντ βρέθηκε στο Λας Βέγκας προκειμένου να παρακολουθήσει WNBA.
Συγκεκριμένα είδε τους τελικούς μεταξύ των Λας Βέγκας Έισιζ με τις Νιού Γιορκ Λίμπερτι. Μάλιστα στο γήπεδο βρέθηκε όλη η οικογένεια του «Greek Freak», μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά του.
Αμέσως μετά τον αγώνα, ο Αντετοκούνμπο τα είπε και με την πολυτιμότερη της αναμέτρησης, Μπριάνα Στιούαρτ.
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Nothing but respect 🤝— WNBA (@WNBA) June 24, 2026
Breanna Stewart catches up with the Antetokounmpo family after New York's win in Vegas!#WNBASeason30 pic.twitter.com/Qq4HuyS2lM
Got an MVP in the house 😮💨— WNBA (@WNBA) June 24, 2026
Giannis Antetokounmpo and his fam are in the building for tonight’s matchup!
NYL-LVA | USA Network | WNBA Pride | @Coach
Tap to watch: https://t.co/pu6AsWDeSB pic.twitter.com/OJ9wbFrhK1
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