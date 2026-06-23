Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχωρεί από τους Μπακς και πάει στους Χιτ σε μια σπουδαία μετακίνηση στην κορυφαία λίγκα του κόσμου.

Το μεγαλύτερο μπαμ στο ΝΒΑ ετοιμαζόταν γίνει σχετικά με την ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, όπως ανέφερε ο Σαμς Σαράνια από την Δευτέρα.

Και τελικά έγινε το πρωί της Τρίτης! Οι Μπακς έστειλαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μαζί με τον Μπόμπι Πόρτις στους Χιτ για τους Τάιλερ Χίρο, Κελέλ Γουέρ, Χάιμε Χάκιεζ και Κασπάρας Γιακουσιόνις, τρεις επιλογές πρώτου γύρου (συμπεριλαμβανομένης της 13ης), 1 swap και 1 επιλογή δεύτερου γύρου όπως τονίζει ο Σαράνια.

Το Μαϊάμι έστειλε στο Μιλγουόκι unprotected πικ πρώτου γύρου του 2031 και του 2033 μαζί με το Νο.13 και ένα pick swap το 2030 και το 2033 στον δεύτερο γύρο.

Πλέον το Μαϊάμι συνθέτει ένα εκπληκτικό δίδυμο με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπαμ Αντεμπάγιο στη ρακέτα!

Το deal δεν συμπεριλαμβάνει άλλες ομάδες, είναι ανταλλαγή δύο ομάδων, αλλά Χιτ και Μπακς θα τελειώσουν τη συμφωνία στις 6 Ιούλη. Κάτι που τους επιτρέπει να το μεγαλώσουν μέχρι τότε.

Ο δημοσιογράφος Τζέικ Φίσερ, είχε τονίσει τις προηγούμενες μέρες πως οι Μπακς λειτουργούσαν σαν να περιμένουν να έχουν την 13η επιλογή στο draft, κάτι που έβαζε στην... κουβέντα τους Χιτ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Και τελικά ίσχυε.

Ο Γιάννης φεύγει από το Μιλγουόκι μετά από 13 χρόνια, όπου είχε 24.1 πόντους, 9.9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ ανά ματς.

Στους Μπακς έγραψε ιστορία με το πρωτάθλημα του 2021 και φεύγει στην κορυφή όλων των κατηγοριών για την ομάδα. Πρώτος σε πόντους, ριμπάουντ, ασίστ, ματς, λεπτά συμμετοχής, μπλοκ, βολές, εύστοχα σουτ, τριπλ νταμπλ, ενώ ήταν δεύτερος στα κλεψίματα.

Το Gazzetta είχε αποκαλύψει στις 13 Ιούνη ότι οι συζητήσεις για την ανταλλαγή του “Greek Freak” είχαν μπει στην τελική ευθεία με το σενάριο της μετακίνησής του μαζί με τον Μπόμπι Πόρτις να έπαιζε πολύ και συνέβη. Αλλά και ότι οι Χιτ ήταν ο επικρατέστερος προορισμός.