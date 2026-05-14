Πρωτοψάλτης στο Gazzetta: «Το "στις χαρές και στις λύπες μαζί", δεν γράφτηκε τυχαία, σήμερα το ζήσαμε παραπάνω»

Ο Θανάσης Πρωτοψάλτης μίλησε στην κάμερα του Gazzetta, λίγη ώρα αφού είχε σηκώσει στον ουρανό του «Τάφου του Ινδού», το πρωτάθλημα Ελλάδος.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 του ΠΑΟΚ και κατέκτησε το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα. Αυτό σύμφωνα με την ΕΣΑΠ ήταν το 22ο και σύμφωνα με τους «πράσινους» το 28ο.

Λίγο μετά το τέλος της εντυπωσιακής φιέστας που έγινε στον «Τάφο του Ινδού», ο Θανάσης Πρωτοψάλτης μίλησε στο Gazzetta και αναφέρθηκε στον κόσμο της ομάδας, ενώ τόνισε πως κάθε φορά που σηκώνει πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό είναι διαφορετικά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Θανάσης Πρωτοψάλτης:

-Πρώτα από όλα, συγχαρητήρια. Το έχεις ξαναζήσει, κάθε φορά είναι και καλύτερα;

«Κάθε φορά είναι διαφορετική. Δεν μπορώ να πω ότι είναι καλύτερα. Είναι ξεχωριστή κάθε φορά. Διότι δεν είναι κάτι που μπορείς να κάνεις κάθε χρόνο.

Είναι πολύ δύσκολο να είσαι πρωταθλητής και πόσο μάλλον και νταμπλούχος. Νομίζω ότι κάθε φορά έχει τη δικιά της γλύκα γιατί έχει τις δικές της δυσκολίες».

-Θέλω να μου πεις σχετικά με τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Ήταν μια στενάχωρη ημέρα χθες για τον Σύλλογο. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος βρέθηκε και σήμερα στο πλευρό σας, σας χειροκρότησε και σας αποθέωσε. Πες μου λίγα λόγια για τον κόσμο.

«Νομίζω ότι το "στις χαρές και στις λύπες μαζί", δεν γράφτηκε τυχαία. Θεωρώ ότι ο κόσμος ανέκαθεν πάντα είναι μαζί μας. Είτε τα αποτελέσματα των αγώνων μας είναι καλά ή όχι, αυτοί είναι πάντα εκεί. Και νομίζω ότι τουλάχιστον σήμερα το ζούσαμε μια χαρά παραπάνω».

-Που αφιερώνεις το double;

«Η ομάδα μας το αφιερώνει στον κόσμο γιατί είναι κάτι που έχει να γίνει από το 1985 και νομίζω ότι το αξίζουν. Και σίγουρα στον σύλλογος γιατί όλος ο σύλλογος από την αρχή μέχρι το τέλος το ήθελε πάρα πολύ».

-Στο τέλος της φιέστας είδαμε και μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή, όλα τα παιδιά μαζεμένα γύρω σας. Αυτό τι σημαίνει για τον Παναθηναϊκό;

«Ο Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος ο οποίος ενώνει όλους τους φιλάθλους, τα τμήματα. Είμαστε όλοι μια ομάδα. Δεν έχει να κάνει αν είναι πινγκ-πονγκ ή μπάσκετ με αμαξίδια ή βόλεϊ. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που ξεχωρίζει για μένα. Εμαστε μια ομάδα, όλοι χαιρόμαστε και όλοι λυπόμαστε με τις νίκες και τις ήττες».