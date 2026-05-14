Ο Παναθηναϊκός μετά το Κύπελλο κατέκτησε και το Πρωτάθλημα με τους «πράσινους» στην απονομή του τίτλου να αποθεώνονται από τον κόσμο στον «Τάφο του Ινδού». Αποθέωση και τους αθλητές του πινγκ πονγκ και του μπάσκετ με αμαξίδιο.

Σε μία εξαιρετική γιορτή στο γεμάτο κλειστό της Λεωφόρου, οι παίκτες του Παναθηναϊκού που μετά το Κύπελλο κατέκτησαν και το πρωτάθλημα της Novibet Volley League, παίρνοντας το νταμπλ μετά το 1985, αποθεώθηκαν από τους φίλους της ομάδας. Μια αποθέωση που άξιζε και με το παραπάνω στους «πράσινους» οι οποίοι φέτος ήταν καλύτεροι σε όλη την χρονιά, με εξαίρεση την περίοδο που αγωνίστηκαν σε Λιγκ Καπ και Σούπερ Καπ και έκαναν δικό τους το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα.

☘️ Η είσοδος και η αποθέωση των πρωταθλητών. May 14, 2026

Χαμός με Αγραπιδάκη και Πρωτοψάλτη να σηκώνουν την κούπα

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα, αυτή την φορά από το τέλος και την απονομή. Εκεί όπου πραγματικά έγινε χαμός την στιγμή που ο τεράστιος Ρούλης Αγραπιδάκης και ο αρχηγός των «πρασίνων», Θανάσης Πρωτοψάλτης σήκωσαν την κούπα.

Με το που έγινε αυτό άναψαν καπνογόνα με τον Αγραπιδάκη να πηγαίνει με το τρόπαιο προς τον κόσμο της ομάδας και όλοι μαζί να τραγουδάνε τον ύμνο και μετά το «χόρτο μαγικό». Μια δύσκολη χρονιά ολοκληρώθηκε ιδανικά για τον Παναθηναϊκό και όλοι μαζί, παίκτες, κόσμος και διοίκηση το γιόρτασαν στον «Τάφο του Ινδού», εκεί που χτυπά η καρδιά κάθε φίλου της ομάδας.

☘️ Αποθέωση για την ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο του Παναθηναϊκού.



📹 Παναγιώτης Αρταβανης — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 14, 2026

Η πρώτη αποθέωση σε πινγκ πονγκ και μπάσκετ με αμαξίδιο

Πριν οι παίκτες του βόλεϊ ανέβουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο για να γίνει η απονομή του πρωταθλήματος της Novibet Volley League, την αποθέωση από τον κόσμο γνώρισαν οι ομάδες του πινγκ πονγκ και του μπάσκετ με αμαξίδιο. Δύο ομάδες που και φέτος έφεραν διακρίσεις με αυτή της επιτραπέζιας αντισφαίρισης να κατακτά Ευρωπαϊκό και αυτή του μπάσκετ με αμαξίδιο το πρωτάθλημα. Και στους δύο έγινε χαμός με τους αθλητές να τραγουδάνε συνθήματα του Παναθηναϊκού.

Ο Αγραπιδάκης, ο Ανδρεόπουλος, ο Πανταλέων και η απονομή

Μετά την βράβευση και αποθέωση των ομάδων του πινγκ πονγκ και του μπάσκετ με αμαξίδιο, σειρά πήρε το τμήμα του βόλεϊ ανδρών που όπως αναφέραμε έκανε φοβερή χρονιά κατακτώντας το νταμπλ. Αρχικά στον κόσμο μίλησε ο Ρούλης Αγραπιδάκης που συγκίνησε τους πάντες με όσα είπε, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Είμαι 57 χρόνια στην ομάδα, μην ξεχνάτε στις χαρές και στις λύπες μαζί».

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος με τον κόσμο να μην σταματά να φωνάζει το όνομά του, μια αποθέωση που άξιζε και με το παραπάνω καθώς ήταν εκεί στα πολύ δύσκολα, όχι απλά δύσκολα και τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να οδηγήσει τους «πράσινους» στην κορυφή και στην κατάκτηση τίτλων. Μαζί του και ο Σωτήρης Πανταλέων που μετά την μεγάλη προσφορά του ως αθλητής συνεχίζει με άλλο πόστο να συμβάλλει τα μέγιστα στις επιτυχίες του «τριφυλλιού». Και ο Πανταλέων γνώρισε την αποθέωση, όπως και όλοι οι παίκτες που πήραν τις θέσεις τους στο βάθρο περνώντας πρώτα από τον κόσμο που δεν σταματούσε να τους χειροκροτεί. Και μετά όπως αναφέραμε και στην αρχή υπήρξε η κορύφωση με την απονομή, όπου εκεί έγινε χαμός με τους παίκτες να ζουν με την ψυχή τους την κάθε στιγμή.