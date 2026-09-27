ΠΑΟΚ: Ραντεβού με την ιστορία του, θα διεκδικήσει τρόπαιο ύστερα από 27 χρόνια!
Ραντεβού με την ιστορία του δίνει ο ΠΑΟΚ το βράδυ της Κυριακής (27/09, 20:00) καθώς θα κληθεί να διεκδικήσει ένα τρόπαιο ύστερα από 27 χρόνια! Κόντρα στον Ολυμπιακό θα προσπαθήσει να κατακτήσει το Super Cup και να... ανοίξει και πάλι την τροπαιοθήκη ύστερα από σχεδόν τρεις δεκαετίες.
Συγκεκριμένα η τελευταία φορά που η ομάδα της Θεσσαλονίκης κατέκτησε τρόπαιο ήταν το... μακρινό 1999, όταν και είχε στεφθεί κυπελλούχος Ελλάδας στον μεγάλο τελικό απέναντι στην ΑΕΚ με σκορ 71-54 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Έκτοτε πέρασαν 27 χρόνια και ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του μια μεγάλη ευκαιρία να κατακτήσει και πάλι ένα τρόπαιο.
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