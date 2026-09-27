Ο ΠΑΟΚ έκανε την έκπληξη στον ημιτελικό του Super Cup καθώς επικράτησε του Παναθηναϊκού με 84-82 και πήρε το εισιτήριο για έναν τελικό ύστερα από 27 ολόκληρα χρόνια.

Ραντεβού με την ιστορία του δίνει ο ΠΑΟΚ το βράδυ της Κυριακής (27/09, 20:00) καθώς θα κληθεί να διεκδικήσει ένα τρόπαιο ύστερα από 27 χρόνια! Κόντρα στον Ολυμπιακό θα προσπαθήσει να κατακτήσει το Super Cup και να... ανοίξει και πάλι την τροπαιοθήκη ύστερα από σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Συγκεκριμένα η τελευταία φορά που η ομάδα της Θεσσαλονίκης κατέκτησε τρόπαιο ήταν το... μακρινό 1999, όταν και είχε στεφθεί κυπελλούχος Ελλάδας στον μεγάλο τελικό απέναντι στην ΑΕΚ με σκορ 71-54 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Έκτοτε πέρασαν 27 χρόνια και ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του μια μεγάλη ευκαιρία να κατακτήσει και πάλι ένα τρόπαιο.