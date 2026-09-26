Ο Ντόντα Χολ αποδείχθηκε για μία ακόμη φορά κομβικός για τον Ολυμπιακό, με τον Αμερικανό σέντερ να ξεχωρίζει στον ημιτελικό κόντρα στην ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να φτάσει σε δεύτερη διαδοχική νίκη και ένα αποτέλεσμα που του έδωσε την πρόκριση στον τελικό του Σούπερ Καπ. Μετά το διπλό επί της Μπασκόνια, οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετώπισαν την ΑΕΚ στα ημιτελικά της διοργάνωσης και επικράτησαν 93-80, με τον Ντόντα Χολ να ξεχωρίζει.

Ο Αμερικανός σέντερ, για ένα ακόμη παιχνίδι, είχε τον ρόλο του βασικού σέντερ, μιας και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, έμεινε εκτός δωδεκάδας. Ο Χολ ανταπεξήλθε ξανά με τον καλύτερο τρόπο και δείχνει το πόσο σημαντικός είναι για τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο Ντόντα αγωνίστηκε για 28 λεπτά κόντρα στην ΑΕΚ (περισσότερο χρόνο συμμετοχής από τους Πειραιώτες) και είχε τον απόλυτο έλεγχο κάτω από τη ρακέτα. Τελείωσε τον ημιτελικό με 19 πόντους (3/4 βολές, 8/9 δίποντα), 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 μπλοκ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη.

Από τα τέσσερα επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει ο Ολυμπιακός φέτος, είναι δεύτερη φορά που ο Χολ βγαίνει MVP του αγώνα, δείγμα του πόσο πολύ βοηθάει μέσα στο παρκέ.

Θυμίζουμε ότι είχε αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης στον ημιτελικό του Αμπου Ντάμπι κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.