Ντόντα Χολ και Κώστας Αντετοκούνμπο έκαναν το επίσημο ντεμπούτο τους με τον Ολυμπιακό, φέρνοντας στο παρκέ στοιχεία που έλειπαν από το παιχνίδι του.

Ο Ολυμπιακός έκανε τη δική του επίσημη πρεμιέρα στη φετινή σεζόν, με ένα παιχνίδι που «καθάρισε», όπως αναμενόταν, από νωρίς απέναντι στην Καρδίτσα.

Τα μάτια σε τέτοιες αναμετρήσεις, λίγο πριν την πρεμιέρα της EuroLeague, πέφτουν στους νεοφερμένους. Με τον Ολυμπιακό να έχει δύο τέτοιους στη γραμμή των ψηλών, συν τον Νίκολα Μιλουτίνοφ με τον οποίο ανανέωσε τη συνεργασία το καλοκαίρι.

Ο Ντόντα Χολ, μάλιστα, έκανε ξανά αισθητή την παρουσία του. Με το «καλημέρα» άλλωστε είχε δείξει πως μπορεί να βοηθήσει αρκετά με τα στοιχεία του τον Ολυμπιακό. Απ' την άλλη, ο Κώστας Αντετοκούνμπο βρισκόταν με την Εθνική, όμως με το που πάτησε παρκέ έδειξε ότι μπορεί να γίνει παράγοντας στη σεζόν με τα προσόντα του.

Μάλιστα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θέλησε να τον ρίξει στο παρκέ περίπου τρία λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου στον ημιτελικό. Όμως στο παιχνίδι δεν υπήρξε διακοπή και ταυτόχρονα ο Ντόντα Χολ κάρφωσε διαδοχικές μπάλες, με αποτέλεσμα ο Αντετοκούνμπο να χρειαστεί να περιμένει.

Ο κόουτς του Ολυμπιακού τον πέρασε στο παρκέ σε όλο το τρίτο δεκάλεπτο, θέλοντας να κάνει διαχείριση και να ανοίξει το rotation ενόψει και των παιχνιδιών στην Ισπανία για την πρεμιέρα της EuroLeague.

Το φινάλε τον βρήκε με 4 ριμπάουντ και 3 μπλοκ. Δε χρειάστηκε να σκοράρει, αλλά έφερε αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός από εκείνον στη σεζόν. Ενέργεια από τον πάγκο, αθλητικότητα και παιχνίδι πάνω από τη στεφάνη στην άμυνα. Κάτι που βοήθησε και την Εθνική στο περασμένο EuroBasket.

Ο Κώστας είναι φανερό ότι μπορεί να γίνει παράγοντας στη σεζόν και στην EuroLeague, ενώ θα έχει «βαριά» λεπτά στην Stoiximan GBL. Το πρώτο που χρειάζεται πάνω από όλα είναι να παραμείνει υγιής και να προσπαθήσει να αποφύγει κάποια άσκοπα φάουλ στο παρκέ, που ενδεχομένως να του στοιχίζουν σε χρόνο.

Ο Ντόντα Χολ δε... σταμάτησε να καρφώνει

«Τα πάμε καλά, είμαστε ομάδα. Δεν έχει σημασία με το πόσα λεπτά παίρνει κανείς, πρέπει να δουλέψεις σκληρά και να είσαι έτοιμος. Αν με ρωτάς, δεν θα έλεγα ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται άλλον σέντερ. Όμως, ακόμα και να παίρναμε, θα πρέπει να έρθει να δουλέψει εδώ όπως και οι υπόλοιποι» είπε ο Ντόντα Χολ στις δηλώσεις του στους εκπροσώπους του Τύπου, μετά το φινάλε.

🔴 Οι δηλώσεις του Ντόντα Χολ μετά τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με την Καρδίτσα για το Stoiximan Super Cup pic.twitter.com/q61w4LI4UQ September 26, 2025

Ο σέντερ του Ολυμπιακού τείνει να αποδείξει από πολύ νωρίς πως οι Πειραιώτες πέτυχαν διάνα. Και όχι φυσικά, δεν είναι κριτήριο ένα παιχνίδι με την Καρδίτσα ή τα φιλικά.

Δεν κρίνεται με βάση τους πόντους που μπορεί να πετύχει σε αυτό, αλλά για τα χαρακτηριστικά τα οποία φέρνει. Ο Ολυμπιακός με το μοντέλο των δύο προηγούμενων ετών, δεν είχε κάποιον παίκτη με τα δικά του στοιχεία.

Το παιχνίδι του πάνω από τη στεφάνη, τόσο σε άμυνα, όσο και επίθεση. Ο Χολ είναι ένας εκπληκτικός αμυντικός ερχόμενος σε βοήθεια από την αδύνατη πλευρά. Έχει και αυτός τις αδυναμίες του, όπως κάθε παίκτης άλλωστε. Μία τέτοια είναι η προσωπική άμυνα στο ποστ.

Ωστόσο παραείναι φανερό ότι τα στοιχεία του τα χρειάζονται οι Πειραιώτες. Αφού πέραν της άμυνας, φέρνει τρομερή ενέργεια στο επιθετικό ριμπάουντ, το οποίο το έχουμε αναλύσει διεξοδικά από το καλοκαίρι, βάζοντας στη συνάρτηση και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Δεν ήταν λίγες οι φάσεις που οι συμπαίκτες του Χολ απλά ύψωσαν την μπάλα και εκείνος τη συνάντησε στον αέρα για να καρφώσει. Στο ΣΕΦ θα έχει πολλές τέτοιες στιγμές που μπορούν να... ξεσηκώσουν την κερκίδα.

Μαζί με τον Μιλουτίνοφ, που δε χρειάστηκε να φορτσάρει, ο Ολυμπιακός έχει φτιάξει μια τριάδα ψηλών που διαθέτει αρκετές αρετές. Και κυρίως μπορεί να συμπληρώσει ο ένας τον άλλον, φέρνοντας στοιχεία που θέλει η ομάδα. Μπορώντας έτσι να υπηρετήσει και διαφορετικές καταστάσεις στην άμυνα, αλλά και να τελειώσει ξεκούραστα μπάλες στην επίθεση. Μένει να αποδειχθεί και στην πράξη πως είναι καλύτερο φιτ η φετινή τριάδα ψηλών σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή.

Εξ ου και η απουσία βιασύνης στον Ολυμπιακό σε σχέση με το ζήτημα του ψηλού. Αν κινηθεί για να αποκτήσει κάποιον, διαθέτει όλον τον χρόνο να το κάνει. Και να το πράξει μάλιστα στοχευμένα για να ανέβει ακόμα ένα σκαλοπάτι.

Παραμένει κομβικό βέβαια, κάτι που δεν ισχύει μόνο για τον Ολυμπιακό, αλλά για κάθε ομάδα, να παραμείνουν και οι τρεις υγιείς και διαθέσιμοι στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν.