Ο Δημήτρης Οικονόμου αφήνει στην άκρη τις... σημειώσεις από το Ολυμπιακός - Καρδίτσα και στέκεται στην απόκτηση του Φρανκ Ντιλικινά και την αναζήτηση ενός two way χαρακτήρα στο παρκέ.

Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε... μέρος πρώτο. Ο Ολυμπιακός έχει έρθει στη Ρόδο για το Stoiximan Super Cup με έναν και μοναδικό σκοπό. Να το κατακτήσει, όσο πιο απλά και κυνικά γίνεται, χρησιμοποιώντας αυτά τα παιχνίδια ως μέρος της προετοιμασίας του, για μία απαιτητική σεζόν που στην EuroLeague ξεκινάει την προσεχή Τρίτη.

Προφανώς η απουσία του Παναθηναϊκού αφαιρεί μέρος από την αίγλη του τροπαίου, αλλά τον Ολυμπιακό ποσώς τον αφορά. Το δυσκολότερο κομμάτι για τους Πειραιώτες, ειδικότερα σε τέτοια παιχνίδια, είναι η προσέγγιση. Τόσο η Καρδίτσα, όσο και ο Προμηθέας (hats off στον κόουτς Λιμνιάτη για τον ημιτελικό) φυσικά στον τελικό, δεν μπορούν να τον απειλήσουν όταν είναι συγκεντρωμένος και δε χρειάζεται να πιάσει καν υψηλά στάνταρ απόδοσης για να τους κερδίσει.

«Ο τρόπος σκέψης μας δεν αλλάζει ανεξάρτητα από τον αντίπαλο, απλά προσπαθούμε να παίξουμε το μπάσκετ του Ολυμπιακού» ανέφερε ο Σέιμπεν Λι, αμέσως μετά τον ημιτελικό.

Το μπάσκετ που τόσο έχει παρεξηγηθεί σε ατέρμονες συζητήσεις, οι οποίες τροφοδοτούνται από τα αδηφάγα social media. Αλλά θα επιστρέψουμε σε αυτό αργότερα, για να συνδέσουμε τα δεδομένα με τον Φρανκ Ντιλικινά.

Οι σημειώσεις από το Ολυμπιακός - Καρδίτσα

Προφανώς και δε χρήζει αγωνιστικής ανάλυσης αυτός ο ημιτελικός του Super Cup. Ο Ολυμπιακός δουλεύει καθημερινά για να γίνεται καλύτερος, αφού όπως είναι λογικό για την εποχή, ο βαθμός ετοιμότητάς του δεν παίρνει άριστα.

Ωστόσο μπορούμε να παρατηρήσουμε κάποια μοτίβα. Σίγουρα το πρώτο έχει να κάνει με τη συνύπαρξη των Ντόρσεϊ και Φουρνιέ στο αρχικό σχήμα, κάτι που συνέβη και στο τελευταίο φιλικό στην Κρήτη. Ο Μπαρτζώκας θέλει φανερά να δώσει χώρο στον Ντόρσεϊ, μετά τους περσινούς τελικούς και το EuroBasket.

Η παρουσία του, δίπλα σε αυτήν του Φουρνιέ, απλώνει πολύ το γήπεδο και κάνει άκρως απειλητικό τον Ολυμπιακό επιθετικά.

Το δεύτερο έχει να κάνει με τους νεοφερμένους. Ο Τάισον Γουόρντ σχεδόν 1,5 λεπτό πριν το φινάλε της αναμέτρησης, με τη διαφορά στα επίπεδα των 30, ξόδεψε το τελευταίο φάουλ του Ολυμπιακού, όντας απολύτως προσηλωμένος στο πλάνο.

Παραμένει κομβικό το να βάλει τα ελεύθερα σουτ που θα πάρει, κάτι που θα γίνει λόγω της ποιότητας αυτών με βάση τη δημιουργία μέσα στη σεζόν. Και αυτό διότι χρησιμοποιήθηκε σε μία πεντάδα που ενδεχομένως να λανσαριστεί αρκετά στη χρονιά.

Με έναν γκαρντ και δίπλα του Γουόρντ (σε θέση "2"), Παπανικολάου, Πίτερς και Χολ. Ο τελευταίος και αν εντυπωσίασε με τα καρφώματά του. Η αθλητικότητα που έχει προσθέσει ο Ολυμπιακός, με τους Χολ και Κώστα Αντετοκούνμπο στη θέση "5" φαίνεται από... χιλιόμετρα.

Επιστρέφοντας στην παραπάνω πεντάδα, οι «ερυθρόλευκοι» έμοιαζαν να παίζουν με παίκτη παραπάνω στην άμυνα. Προφανώς και απέναντι ήταν η Καρδίτσα, αλλά αυτό το σχήμα θα επιστρέψει σε ειδικές συνθήκες και στην EuroLeague.

Ο Ντιλικινά και ο two way Ολυμπιακός

Και επιστρέφουμε στο πιο... καυτό θέμα των ημερών, τον Φρανκ Ντιλικινά. Η σεζόν του στην Παρτίζαν σίγουρα δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, αλλά ο Ολυμπιακός χρειαζόταν έναν γκαρντ άμεσα και τον επέλεξε για να «κουμπώσει» στην περιφέρειά του.

Είναι αψεγάδιαστος; Εννοείται πως όχι. Και τα πλεονεκτήματά του έχει, αλλά και τρανταχτές αδυναμίες, όπως την πλήρη απουσία παιχνιδιού στο pick n' roll και το pull up, τις οποίες έχουμε αναλύσει.

Είναι αυτό που χρειαζόταν ο Ολυμπιακός; Με τα δεδομένα που υπάρχουν, πλησιάζει αρκετά. Οι φίλοι του Ολυμπιακού επί ένα καλοκαίρι ονειρεύτηκαν από τον Μίτσιτς μέχρι όποιον μπορεί να φανταστεί ο νους από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Καλώς ή κακώς οι άνθρωποι της ομάδας έχουν εμπιστευτεί τον Κίναν Έβανς, ο οποίος αξίζει τον χρόνο του. Τα κοψίματα του NBA και οι εντός της σεζόν προσθήκες πάντα θα περιμένουν. Η Φενέρμπαχτσε με μία τέτοια έφτασε ως την κορυφή πέρσι.

Το μπάσκετ, όμως, δεν είναι video game. Στην ομάδα του Φουρνιέ και του Βεζένκοβ, του Ντόρσεϊ, με τον Έβανς να προσπαθεί να επανενταχθεί, πιθανώς να μη χρειαζόταν ένας scoring guard ακόμα. Δε φτάνουν και οι κατοχές για όλους στην τελική.

Ο Ολυμπιακός ψάχνει την απαιτούμενη ισορροπία και να ενώσει κομμάτια που θα τον κάνουν ακόμα καλύτερο από ό,τι ήταν πέρσι. Θυμίζουμε πως τους άφησε όλους πίσω στην κανονική περίοδο και μπήκε ως απόλυτο φαβορί στο Final Four.

Φαινόταν όμως πως δεν είχε τα two way στοιχεία, τα οποία οφείλει να παρουσιάσει η ομάδα που θέλει την EuroLeague. Η άμυνά του τον πρόδωσε, σε συνδυασμό με την απουσία αθλητικότητας. Αμφότερα τα στοιχεία έγιναν πολύ πιο ισχυρά, χωρίς να χαθούν τα δικά του point of emphasis στο παρκέ. Τουναντίον, προστέθηκαν και δύο. Για την ακρίβεια ένα, ο Ντόρσεϊ, έως ότου μπει και αν μπει όπως πρέπει ο Έβανς.

Το '24 έδινε πολύ περισσότερη σημασία στην άμυνα, πέρσι πάλεψε με την επίθεσή του οδηγό. Ο Μπαρτζώκας έψαξε αυτό το καλοκαίρι τρόπο να επαναφέρει στο προσκήνιο μία ομάδα που πλησιάζει σε μία απ' τις καλύτερες βερσιόν που έχουμε δει στην Ευρώπη. Αυτήν του '23 και ας μην πήρε τον τίτλο, αλλά είχε τρομακτική ισορροπία στο πόσο καλή ήταν στους δείκτες του offensive και του defensive rating.

Ο Ντιλικινά θα δώσει αρκετή ώθηση στην πίσω πλευρά του παρκέ, λειτουργώντας και ως ένας average μετρονόμος στην επίθεση, ενώ πέραν από την πίεση στην μπάλα, το μάκρος του βοηθάει πολύ στις αλλαγές.

Ας δούμε πρώτα αν αυτό που έχει στο μυαλό του ο Μπαρτζώκας θα του βγει όπως το οραματίζεται στο παρκέ. Πώς το είπε άλλωστε ο Λι; «Να παίξουμε το μπάσκετ του Ολυμπιακού». Η ομάδα φτιάχτηκε και πλέον θέλει τον χρόνο της.