Όλα όσα έκαναν στο επίσημο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό τον Ντόντα Χολ, Τάισον Γουόρντ και Κώστας Αντετοκούνμπο.

Ο Ολυμπιακός έκανε την δουλειά του απέναντι στην Καρδίτσα και πήρε τη νίκη που τον στέλνει στον τελικό του Stoiximan Super Cup, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να δίνει για πρώτη φορά χρόνο στους Ντόντα Χολ, Τάισον Γουόρντ και Κώστα Αντετοκούνμπο σε επίσημο παιχνίδι.

Ο Ντόντα Χολ ήταν εκείνος που ξεχώρισε περισσότερο απ'όλους, με τον Αμερικανό ψηλό να τελειώνει το παιχνίδι με 16 πόντους και 8/9 δίποντα, ενώ μάζεψε 6 ριμπάουντ και έκανε ένα μπλοκ.

Ο Τάισον Γουόρντ πέτυχε τους πρώτους του 2 πόντους, παίζοντας 20 λεπτά, ενώ είχε ακόμη 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έμεινε χωρίς πόντο σε δέκα λεπτά συμμετοχής, μάζεψε 4 ριμπάουντ και έκανε 3 τάπες, συμβάλλοντας για ακόμα μια φορά σημαντικά στο αμυντικό κομμάτι της ομάδας του Πειραιά.



Ντουέιν Χολ

Χρόνος: 20:00

Πόντοι: 16

Εντός παιδιάς: 8/9 (89%)

Δίποντα: 8/9 (89%)

Τρίποντα: 0/0

Βολές: 0/0

Ριμπάουντ: 6 (4 αμυντικά, 2 επιθετικά)

Ασίστ: 0

Λάθη: 1

Κλεψίματα: 0

Τάπες: 1

Φάουλ: 0

Κερδισμένα φάουλ: 2

+/-: 20

Index: 21

Τζόρνταν Γουόρντ

Χρόνος: 20:00

Πόντοι: 2

Εντός παιδιάς: 1/2 (50%)

Δίποντα: 1/1 (100%)

Τρίποντα: 0/1 (0%)

Βολές: 0/0

Ριμπάουντ: 3 (όλα αμυντικά)

Ασίστ: 1

Λάθη: 0

Κλεψίματα: 1

Τάπες: 0

Φάουλ: 2

Κερδισμένα φάουλ: 0

+/-: 20

Index: 6

Κώστας Αντετοκούνμπο