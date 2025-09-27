Ο Ολυμπιακός κόντρα στον Προμηθέα για τον πρώτο τίτλο της σεζόν 2025/26

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα Πατρών (27/9, 20:00, ΕΡΤ2, Live στο Gazzetta) στον τελικό του Stoiximan Super Cup, διεκδικώντας τον πρώτο τίτλο της σεζόν 2025/26.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεπέρασαν με χαρακτηριστική ευκολία το εμπόδιο της Καρδίτσας στον ημιτελικό και πλέον στοχεύουν στο τέταρτο διαδοχικό Super Cup. Οι Πειραιώτες μπήκαν δυνατά από την αρχή, εγκλώβισαν την Καρδίτσα στους μόλις πέντε πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο και ουσιαστικά απλοποίησαν την αποστολή τους.

Από την άλλη, ο Προμηθέας επέστρεψε στη διοργάνωση έπειτα από δύο χρόνια απουσίας. Οι Αχαιοί είχαν κατακτήσει το τρόπαιο το 2020 στο «Δημήτρης Τόφαλος», κατέλαβαν τη 2η θέση το 2021 και τερμάτισαν στην 3η θέση το 2022.

Η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη επικράτησε της ΑΕΚ στον ημιτελικό, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ρομπ Γκρέι, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 30 πόντους.

