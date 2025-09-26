Με τον φοβερό Γκρέι να τελειώνει με 30 πόντους, ο Προμηθέας επικράτησε με 70-84 της ΑΕΚ και πέρασε στον τελικό του Super Cup! Aντίπαλος ο νικητής της αναμέτρησης Ολυμπιακός - Καρδίτσα.

Σε ένα ματς-θρίλερ στον πρώτο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup στη Ρόδο, ο Προμηθέας επικράτησε της ΑΕΚ με 70-84 και πέρασε στον τελικό. Ο Γκρέι ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής με 30 πόντους, ενώ από την άλλη πλευρά ο Σίλβα τελείωσε με 20 και 10 ριμπάουντ.

Για την Ένωση δεν αγωνίστηκε ο Ραϊκούαν Γκρέι, μια απουσία που στοίχισε αρκετά στην ομάδα του Σάκοτα. Η ΑΕΚ είχε και τη συμπαράσταση περίπου 150 φίλων της στο ματς.

ΑΕΚ - Προμηθέας: Το ματς

Ο Προμηθέας μπήκε καλύτερα στο ματς και με τον Γκρέι ηγέτη προηγήθηκε με 14-24 στο τέλος της πρώτης περιόδου, με την ΑΕΚ να είναι πολύ άστοχη και τον περιφερειακό των Πατρινών να το εκμεταλλεύεται.

Με ένα τρίποντο του Φλιώνη και ένα του Λεκαβαίτσιους η ΑΕΚ πέρασε για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ για το. Ο Προμηθέας δεν πτοήθηκε, βρήκε τις λύσεις και με τον Γκρέι να αναλαμβάνει πάλι δράση και με καλάθι στο τέλος της δεύτερης περιόδου να γράφει το 37-42 φτάνοντας τους 19 πόντους.

Ο Αρμς συνέχισε να είναι άστοχος στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά ο Κατσίβελης με παλικαρίσιο γκολ φάουλ έκανε το 46-48. Χάμοντς και Μακόλουμ με τρίποντα έγραψαν το 50-57, δύο λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου. Ο Κατσίβελης μείωσε σε 55-61 στο τέλος της περιόδου.

Ο Καραγιαννίδης δυσκολευόταν στις βολές και ο Μπάρτλεϊ με απίθανο τρίποντο έκανε το 64-66 στο 34'. Το ματς ήταν θρίλερ στο τέλος, όμως ο Μακόλουμ ανέλαβε δράση και έκανε το 68-79 για τον Πορμηθέα, δύο λεπτά πριν το τέλος. Το ματς δεν γινόταν να γυρίσει και ο Προμηθέας πέρασε στον τελικό.

Τα δεκάλεπτα: 14-24, 37-42, 55-61, 70-84

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... κράτησε την ΑΕΚ στους 70 και την ανάγκασε να σουτάρει με 19/48.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... φοβερός Γκρέι με 30 πόντους.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Μακάλουμ με 19 και ο Χάμοντς με 11.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Αρμς δεν βοήθησε και έμεινε χαμηλά στους 3 πόντους με 0/5 σουτ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Ο Σίλβα τελείωσε το ματς 20 πόντους και 10 ριμπάουντ αλλά δεν έφτανε.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η παρουσία του Προμηθέα και η σκληράδα του.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η απόδοση της ΑΕΚ