ΑΕΚ - Προμηθέας 70-84: Ο απίθανος Γκρέι έστειλε τους Πατρινούς στον τελικό
Σε ένα ματς-θρίλερ στον πρώτο ημιτελικό του Stoiximan Super Cup στη Ρόδο, ο Προμηθέας επικράτησε της ΑΕΚ με 70-84 και πέρασε στον τελικό. Ο Γκρέι ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής με 30 πόντους, ενώ από την άλλη πλευρά ο Σίλβα τελείωσε με 20 και 10 ριμπάουντ.
Για την Ένωση δεν αγωνίστηκε ο Ραϊκούαν Γκρέι, μια απουσία που στοίχισε αρκετά στην ομάδα του Σάκοτα. Η ΑΕΚ είχε και τη συμπαράσταση περίπου 150 φίλων της στο ματς.
ΑΕΚ - Προμηθέας: Το ματς
Ο Προμηθέας μπήκε καλύτερα στο ματς και με τον Γκρέι ηγέτη προηγήθηκε με 14-24 στο τέλος της πρώτης περιόδου, με την ΑΕΚ να είναι πολύ άστοχη και τον περιφερειακό των Πατρινών να το εκμεταλλεύεται.
Με ένα τρίποντο του Φλιώνη και ένα του Λεκαβαίτσιους η ΑΕΚ πέρασε για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ για το. Ο Προμηθέας δεν πτοήθηκε, βρήκε τις λύσεις και με τον Γκρέι να αναλαμβάνει πάλι δράση και με καλάθι στο τέλος της δεύτερης περιόδου να γράφει το 37-42 φτάνοντας τους 19 πόντους.
Ο Αρμς συνέχισε να είναι άστοχος στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά ο Κατσίβελης με παλικαρίσιο γκολ φάουλ έκανε το 46-48. Χάμοντς και Μακόλουμ με τρίποντα έγραψαν το 50-57, δύο λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου. Ο Κατσίβελης μείωσε σε 55-61 στο τέλος της περιόδου.
Ο Καραγιαννίδης δυσκολευόταν στις βολές και ο Μπάρτλεϊ με απίθανο τρίποντο έκανε το 64-66 στο 34'. Το ματς ήταν θρίλερ στο τέλος, όμως ο Μακόλουμ ανέλαβε δράση και έκανε το 68-79 για τον Πορμηθέα, δύο λεπτά πριν το τέλος. Το ματς δεν γινόταν να γυρίσει και ο Προμηθέας πέρασε στον τελικό.
Τα δεκάλεπτα: 14-24, 37-42, 55-61, 70-84
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... κράτησε την ΑΕΚ στους 70 και την ανάγκασε να σουτάρει με 19/48.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... φοβερός Γκρέι με 30 πόντους.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Μακάλουμ με 19 και ο Χάμοντς με 11.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Αρμς δεν βοήθησε και έμεινε χαμηλά στους 3 πόντους με 0/5 σουτ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Ο Σίλβα τελείωσε το ματς 20 πόντους και 10 ριμπάουντ αλλά δεν έφτανε.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η παρουσία του Προμηθέα και η σκληράδα του.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η απόδοση της ΑΕΚ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.