Super Cup, Ολυμπιακός - Καρδίτσα 89-56: Χαλαρός και ωραίος στον τελικό

Δημήτρης Οικονόμου
Ολυμπιακός Καρδίτσα

Ο Ολυμπιακός δε συνάντησε την παραμικρή αντίσταση απέναντι στην Καρδίτσα και πήρε άνετα (89-56) την πρόκριση στον τελικό του Stoiximan Super Cup, όπου και θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα.

Παράσταση για έναν ρόλο ήταν, όπως αναμενόταν, ο δεύτερος ημιτελικός του Stoiximan Super Cup στη Ρόδο, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί άνετα της Καρδίτσας με 89-56.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν... ζεστοί στην επίθεση από νωρίς και μόλις «κλείδωσαν» την Καρδίτσα σε απολογισμό πέντε πόντων στο δεύτερο δεκάλεπτο, απλοποίησαν τη δουλειά.

Στον τελικό του Σαββάτου (27/9 - 20:00, Live στο Gazzetta), περιμένει ο Προμηθέας, που νωρίτερα επικράτησε της ΑΕΚ.

Ολυμπιακός - Καρδίτσα: Ο αγώνας

Ο Ολυμπιακός μπήκε από νωρίς για να... τελειώσει τη δουλειά. Ο Ντόρσεϊ ξεκίνησε «ζεστός» με δύο τρίποντα. Οι γκαρντ των Πειραιωτών τροφοδότησαν τον Μιλουτίνοφ και οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με 14-7 (4'). Η απουσία του Γουόκαπ αποδιοργάνωσε για λίγο τον Ολυμπιακό, αλλά τα σουτ του Ντόρσεϊ έδωσαν αέρα οκτώ πόντων (28-20, 10').

 

Ο Μπαρτζώκας δοκίμασε σχήματα και με τον Γουόρντ στο "2" και αυτή η αμυντική πεντάδα έτρεξε ένα επιμέρους 10-2 και έτσι η διαφορά άνοιξε στο 38-22 (15'). Σκυτάλη πήρε ο Χολ, που κάρφωνε τη μία μπάλα μετά την άλλη στο καλάθι της Καρδίτσας και έτσι το ημίχρονο έκλεισε στο 47-25.

Το μοτίβο δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο μέρος. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο συνέχισε το μπλοκ πάρτι, ο Φουρνιέ πήρε ρόλο δημιουργού και ο Ολυμπιακός διατηρήθηκε πάνω από τους 20. Φυσικά τα λεπτά που απέμεναν ήταν διαδικαστικά, με τον Μπαρτζώκα να μη θέλει να δει κανέναν παίκτη του να κουράζεται και έτσι να διευρύνει το rotation. Καταλήγοντας στην άνετη επικράτηση και την πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου.

Τα δεκάλεπτα: 28-20, 47-25, 65-38, 89-56.

  • ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Δεν υπάρχει σύγκριση στο ρόστερ των δύο ομάδων.
  • ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ο Ντόντα Χολ που έστησε φεστιβάλ καρφωμάτων στη δεύτερη περίοδο. Ολοκλήρωσε με 16 πόντους και 8/9 δίποντα.
  • ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Φυσικά πρώτος σκόρερ μαζί με τον Χολ ο Βεζένκοβ (16π.), τα έβαλε από νωρίς τα σουτ ο Ντόρσεϊ (11π.), ενώ βρήκε καλές εκτελέσεις και ο Λι (15π.).
  • ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Ο Μπράντον Τζέφερσον με 6 πόντους νωρίς αλλά και νεύρα, μαζί με 2/9 σουτ εντός παιδιάς.
  • ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Διψήφιος ο Λεωνίδας Κασελάκης με 10.
  • ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η εικόνα των ψηλών του Ολυμπιακού, ειδικά του Χολ αλλά και του Αντετοκούνμπο με την άμυνα ψηλά.
  • ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Ότι προφανώς δε θα μπορούσαμε να έχουμε ανταγωνιστικό ματς.

OlympiacosFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: G. BARTZOKAS Assistant: C. PAPPAS, S. TRIANTAFYLLOSMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKBLKRPFFls on+/-Index
#Players
0T. WALKUP20:5151/1100%1/1100%0/00%3/3100%12363000231811
14S. VEZENKOV20:00166/1060%5/5100%1/520%3/3100%1561100011318
22T. DORSEY20:00114/757%1/1100%3/650%0/00%03320200221315
33N. MILUTINOV10:0063/3100%3/3100%0/00%0/00%01110000087
94E. FOURNIER17:4220/20%0/00%0/20%2/2100%1124200022114
3T. WARD20:0021/250%1/1100%0/10%0/00%331010022206
5G. LARENTZAKIS10:0000/40%0/10%0/30%0/00%00200100160
9S. LEE19:09157/977%7/977%0/00%1/250%01120000221515
16K. PAPANIKOLAOU (C)12:1821/1100%1/1100%0/00%0/10%0225100001167
25A. PETERS20:00145/1050%1/250%4/850%0/00%05521300312018
37K. ANTETOKOUNMPO9:6000/10%0/10%0/00%0/00%213020312153
45D. HALL20:00168/988%8/988%0/00%0/00%24601010122021
TEAM TOTALS8912636/5961%28/3482%8/2532%9/1181%7293626128411718126

KarditsaFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: N. Papaniklopoulos
Assistant: K. Papamarkos, I. Missas		MinsPtsM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKBLKRPFFls on+/-Index
1D. Wiggins (C)19:2721/333%1/333%0/00%0/00%1010100111-130
2B. Jefferson24:3862/922%0/10%2/825%0/00%003010032-93
4E. Ellis25:2673/837%3/560%0/30%1/250%002100022-322
14L. Kaselakis23:50103/1030%1/714%2/366%2/2100%3362120231-1712
23D. Jefferson27:0542/922%2/633%0/30%0/00%2350431112-252
3N. Horchler15:4942/450%2/366%0/10%0/00%0330000010-165
5M. Liapis1:5031/250%0/00%1/250%0/00%01100000013
11T. Zevgaras0:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000000
12N. Diplaros (C)23:1783/475%1/1100%2/366%0/00%011610045-229
21G. Kamperidis15:3442/1020%2/366%0/70%0/00%1010010010-11-2
24A. Madsen20:1883/560%3/475%0/10%2/2100%2132000023-1911
33R. Chougkaz2:4600/00%0/00%0/00%0/00%1120000011-22
Team / Coach1216281513814191752
TOTAL5622/6434%15/3345%7/3122%5/683%1216281513814191752
@Photo credits: eurokinissi
     

