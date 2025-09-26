Ο Ολυμπιακός δε συνάντησε την παραμικρή αντίσταση απέναντι στην Καρδίτσα και πήρε άνετα (89-56) την πρόκριση στον τελικό του Stoiximan Super Cup, όπου και θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα.

Παράσταση για έναν ρόλο ήταν, όπως αναμενόταν, ο δεύτερος ημιτελικός του Stoiximan Super Cup στη Ρόδο, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί άνετα της Καρδίτσας με 89-56.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν... ζεστοί στην επίθεση από νωρίς και μόλις «κλείδωσαν» την Καρδίτσα σε απολογισμό πέντε πόντων στο δεύτερο δεκάλεπτο, απλοποίησαν τη δουλειά.

Στον τελικό του Σαββάτου (27/9 - 20:00, Live στο Gazzetta), περιμένει ο Προμηθέας, που νωρίτερα επικράτησε της ΑΕΚ.

Ολυμπιακός - Καρδίτσα: Ο αγώνας

Ο Ολυμπιακός μπήκε από νωρίς για να... τελειώσει τη δουλειά. Ο Ντόρσεϊ ξεκίνησε «ζεστός» με δύο τρίποντα. Οι γκαρντ των Πειραιωτών τροφοδότησαν τον Μιλουτίνοφ και οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με 14-7 (4'). Η απουσία του Γουόκαπ αποδιοργάνωσε για λίγο τον Ολυμπιακό, αλλά τα σουτ του Ντόρσεϊ έδωσαν αέρα οκτώ πόντων (28-20, 10').

Ο Μπαρτζώκας δοκίμασε σχήματα και με τον Γουόρντ στο "2" και αυτή η αμυντική πεντάδα έτρεξε ένα επιμέρους 10-2 και έτσι η διαφορά άνοιξε στο 38-22 (15'). Σκυτάλη πήρε ο Χολ, που κάρφωνε τη μία μπάλα μετά την άλλη στο καλάθι της Καρδίτσας και έτσι το ημίχρονο έκλεισε στο 47-25.

Το μοτίβο δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο μέρος. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο συνέχισε το μπλοκ πάρτι, ο Φουρνιέ πήρε ρόλο δημιουργού και ο Ολυμπιακός διατηρήθηκε πάνω από τους 20. Φυσικά τα λεπτά που απέμεναν ήταν διαδικαστικά, με τον Μπαρτζώκα να μη θέλει να δει κανέναν παίκτη του να κουράζεται και έτσι να διευρύνει το rotation. Καταλήγοντας στην άνετη επικράτηση και την πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου.

Τα δεκάλεπτα: 28-20, 47-25, 65-38, 89-56.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Δεν υπάρχει σύγκριση στο ρόστερ των δύο ομάδων.

Δεν υπάρχει σύγκριση στο ρόστερ των δύο ομάδων. ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ο Ντόντα Χολ που έστησε φεστιβάλ καρφωμάτων στη δεύτερη περίοδο. Ολοκλήρωσε με 16 πόντους και 8/9 δίποντα.

Ο Ντόντα Χολ που έστησε φεστιβάλ καρφωμάτων στη δεύτερη περίοδο. Ολοκλήρωσε με 16 πόντους και 8/9 δίποντα. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Φυσικά πρώτος σκόρερ μαζί με τον Χολ ο Βεζένκοβ (16π.), τα έβαλε από νωρίς τα σουτ ο Ντόρσεϊ (11π.), ενώ βρήκε καλές εκτελέσεις και ο Λι (15π.).

Φυσικά πρώτος σκόρερ μαζί με τον Χολ ο Βεζένκοβ (16π.), τα έβαλε από νωρίς τα σουτ ο Ντόρσεϊ (11π.), ενώ βρήκε καλές εκτελέσεις και ο Λι (15π.). ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Ο Μπράντον Τζέφερσον με 6 πόντους νωρίς αλλά και νεύρα, μαζί με 2/9 σουτ εντός παιδιάς.

Ο... Ο Μπράντον Τζέφερσον με 6 πόντους νωρίς αλλά και νεύρα, μαζί με 2/9 σουτ εντός παιδιάς. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Διψήφιος ο Λεωνίδας Κασελάκης με 10.

Διψήφιος ο Λεωνίδας Κασελάκης με 10. ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η εικόνα των ψηλών του Ολυμπιακού, ειδικά του Χολ αλλά και του Αντετοκούνμπο με την άμυνα ψηλά.

Η εικόνα των ψηλών του Ολυμπιακού, ειδικά του Χολ αλλά και του Αντετοκούνμπο με την άμυνα ψηλά. ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Ότι προφανώς δε θα μπορούσαμε να έχουμε ανταγωνιστικό ματς.

Olympiacos FG 2PT FG 3PT FG FT REB Coach: G. BARTZOKAS Assistant: C. PAPPAS, S. TRIANTAFYLLOS MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- Index # Players 0 T. WALKUP 20:51 5 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 3/3 100% 1 2 3 6 3 0 0 0 2 3 18 11 14 S. VEZENKOV 20:00 16 6/10 60% 5/5 100% 1/5 20% 3/3 100% 1 5 6 1 1 0 0 0 1 13 18 22 T. DORSEY 20:00 11 4/7 57% 1/1 100% 3/6 50% 0/0 0% 0 3 3 2 0 2 0 0 2 2 13 15 33 N. MILUTINOV 10:00 6 3/3 100% 3/3 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 8 7 94 E. FOURNIER 17:42 2 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 2/2 100% 1 1 2 4 2 0 0 0 2 2 11 4 3 T. WARD 20:00 2 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 3 3 1 0 1 0 0 2 2 20 6 5 G. LARENTZAKIS 10:00 0 0/4 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 2 0 0 1 0 0 1 6 0 9 S. LEE 19:09 15 7/9 77% 7/9 77% 0/0 0% 1/2 50% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 2 15 15 16 K. PAPANIKOLAOU (C) 12:18 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/1 0% 0 2 2 5 1 0 0 0 0 1 16 7 25 A. PETERS 20:00 14 5/10 50% 1/2 50% 4/8 50% 0/0 0% 0 5 5 2 1 3 0 0 3 1 20 18 37 K. ANTETOKOUNMPO 9:60 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 1 3 0 2 0 3 1 2 1 5 3 45 D. HALL 20:00 16 8/9 88% 8/9 88% 0/0 0% 0/0 0% 2 4 6 0 1 0 1 0 1 2 20 21 TEAM TOTALS 89 126 36/59 61% 28/34 82% 8/25 32% 9/11 81% 7 29 36 26 12 8 4 1 17 18 126