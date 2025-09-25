Ο Κίναν Έβανς ακολουθεί την αποστολή του Ολυμπιακού στο Stoiximan Super Cup. Αποστολή στη Ρόδο: Δημήτρης Οικονόμου.

Όπως είχε αναφέρει το Gazzetta.gr, στο πλάι της αποστολής του Ολυμπιακού για τη Ρόδο και το Stoiximan Super Cup, βρίσκεται και ο Κίναν Έβανς. Ο Αμερικανός στις 17/9 υπέστη οστεοχόνδρινη βλάβη στην δεξιά επιγονατίδα.

Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγω για απουσία από τις προπονήσεις για 15 έως και 20 μέρες, ωστόσο ο ίδιος μετά από μία εβδομάδα αποθεραπείας έδειξε να ανταποκρίνεται πολύ καλά.

Μπορεί οι άνθρωποι του Ολυμπιακού να είναι ικανοποιημένοι από την πρόοδό του, ωστόσο ο ίδιος αναμένεται να μην αγωνιστεί στα παιχνίδι της Ρόδου.