Ολυμπιακός: Ταξιδεύει με την αποστολή στη Ρόδο ο Κίναν Έβανς
Όπως είχε αναφέρει το Gazzetta.gr, στο πλάι της αποστολής του Ολυμπιακού για τη Ρόδο και το Stoiximan Super Cup, βρίσκεται και ο Κίναν Έβανς. Ο Αμερικανός στις 17/9 υπέστη οστεοχόνδρινη βλάβη στην δεξιά επιγονατίδα.
Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγω για απουσία από τις προπονήσεις για 15 έως και 20 μέρες, ωστόσο ο ίδιος μετά από μία εβδομάδα αποθεραπείας έδειξε να ανταποκρίνεται πολύ καλά.
Μπορεί οι άνθρωποι του Ολυμπιακού να είναι ικανοποιημένοι από την πρόοδό του, ωστόσο ο ίδιος αναμένεται να μην αγωνιστεί στα παιχνίδι της Ρόδου.
