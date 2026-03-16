Παπανικολάου: «Παίζουμε με τον πρώτο της βαθμολογίας και θέλουμε να διατηρηθούμε ψηλά»

Ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε για το ματς του Ολυμπιακού με την Φενέρ (16/3, 21:15).

Ο Κώστας Παπανικολάου τόνισε το πόσο μεγάλο κίνητρο έχει ο Ολυμπιακός για τη νίκη απέναντι στη Φενέρ (16/3, 21:15), ενώ αναφέρθηκε και στο πόσο χρόνο περνούν μεταξύ τους οι παίκτες μέσα στη σεζόν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κώστα Παπανικολάου:

«Είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο. Παίζουμε κόντρα σε μια ομάδα που είναι σταθερή όλη τη σεζόν. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι. Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, οπότε δεν υπάρχουν εύκολα και δύσκολα παιχνίδια. Προερχόμαστε από μία ήττα στη Μονακό που όλοι θεωρούσαν πως αν ήμασταν στοιχειωδώς σοβαροί θα κερδίζαμε αλλά χάσαμε. Δεν υπάρχει κάτι έξυπνο ή ειδική προσέγγιση. Παίζουμε με τον πρώτο της βαθμολογίας και θέλουμε να διατηρηθούμε ψηλά».

Για την ενέργεια που βγάζει στο γήπεδο: «Τώρα που πλησιάζεις προς το τέλος εκτιμάς περισσότερο το κάθε λεπτό στο παρκέ. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια δύσκολη και μεγάλη σεζόν. Βλέπουμε ο ένας τον άλλο περισσότερο από τις οικογένειές μας. Είναι σημαντικό να υπάρχουν στιγμές που θα νιώσουμε πιο χαλαροί για να περάσει το δύσκολο πρόγραμμα που έχουμε μπροστά μας. Αν είμαστε συνέχεια στην τσίτα, θα οδηγήσει σε κορεσμό. Πρέπει να υπάρχει και μια χαλάρωση και αυτό είναι που κάνω με τα παιδιά. Με όλα τα παιδιά είμαστε σε καλό μήκος κύματος. Είναι μια τεράστια σεζόν με πολλά πάνω, με πολλά κάτω, με πολλά ταξίδια. Δεν μπορείς να είσαι όλη την ώρα με το μυαλό στο μπάσκετ, γιατί θα υπάρξει κορεσμός».