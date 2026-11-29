Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής μετά τον αποκλεισμό της από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027.

Το ταξίδι της Εθνικής Ελλάδας ολοκληρώθηκε πρόωρα, καθώς στο παράθυρο του Νοεμβρίου η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έκανε το 0/2 και αποχαιρέτησε οριστικά και μαθηματικά τις ελπίδες για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2027 στο Κατάρ. Έτσι, το επόμενο παράθυρο θα έχει διαδικαστικό χαρακτήρα για τη «γαλανόλευκη» που θα απέχει από την κορυφαία διοργάνωση το καλοκαίρι.

Η Βαθμολογία

Ισπανία 7-3 Γεωργία 7-3 Δείτε Επίσης Παίξε δωρεάν στο Gazzetta Games Ουκρανία 6-4 Πορτογαλία 5-5 Μαυροβούνιο 5-5 Ελλάδα 4-6

H 4η αγωνιστική του δεύτερου γύρου

Γεωργία - Πορτογαλία 92-78

Ουκρανία - Μαυροβούνιο 71-77

Ισπανία - Ελλάδα 83-74

To επόμενο παράθυρο