Βαθμολογία Εθνικής: Έτσι διαμορφώθηκε μετά τον αποκλεισμό
Το ταξίδι της Εθνικής Ελλάδας ολοκληρώθηκε πρόωρα, καθώς στο παράθυρο του Νοεμβρίου η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έκανε το 0/2 και αποχαιρέτησε οριστικά και μαθηματικά τις ελπίδες για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2027 στο Κατάρ. Έτσι, το επόμενο παράθυρο θα έχει διαδικαστικό χαρακτήρα για τη «γαλανόλευκη» που θα απέχει από την κορυφαία διοργάνωση το καλοκαίρι.
Η Βαθμολογία
Ισπανία 7-3
Γεωργία 7-3
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Ουκρανία 6-4
Πορτογαλία 5-5
Μαυροβούνιο 5-5
Ελλάδα 4-6
H 4η αγωνιστική του δεύτερου γύρου
To επόμενο παράθυρο
26/02/2027: Ελλάδα - Ουκρανία
01/03/2027: Γεωργία - Ελλάδα
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