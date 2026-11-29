Ισπανία - Ελλάδα: Ο Μπίλι Ερνανγκόμεθ έκανε airball σε βολή!
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Δείτε το αστείο στιγμιότυπο με την... airball βολή του Μπίλι Ερνανγκόμεθ στο Ισπανία-Ελλάδα.
Η Ισπανία έχει ριχτεί στη «μάχη» κόντρα στην Ελλάδα στην 4η αγωνιστική της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 στο Κατάρ με τις δύο ομάδες να παλεύουν για το θετικό αποτέλεσμα.
Ο Μπίλι Ερνανγκόμεθ προσέφερε ένα αστείο στιγμιότυπο, καθώς έκανε airball σε βολή προσφέροντας ένα απίστευτο blooper στην επιστροφή μετά την ανάπαυλα.
Δείτε τη φάση
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