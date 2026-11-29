Η Ουκρανία ηττήθηκε με 71-77 από το Μαυροβούνιο κι έτσι η Εθνική Ελλάδας διατηρεί ακόμα ελπίδες για να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2027.

Η Ουκρανία υποδέχτηκε στη Ρίγα το Μαυροβούνιο στην 4η αγωνιστική του δεύτερου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη (71-77).

Οι τυπικά γηπεδούχοι ηττήθηκαν με 71-77 και έπεσαν στο 6-4 με το Μαυροβούνιο να ανεβαίνει στο 5-5 και να διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες της Εθνικής Ελλάδας στο παιχνίδι της διεκδίκησης της πρόκρισης, τουλάχιστον μαθηματικά.

Κορυφαίος παίκτης της αναμέτρησης ήταν ο Μάρκο Σιμόνοβιτς με 13 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ καταγράφοντας μία άκρως γεμάτη εμφάνιση για να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του, ενώ για την Ουκρανία ξεχώρισε ο Μαξίμ Σούλγκα με 17 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Tα δεκάλεπτα: 19-19, 33-36, 48-55, 71-77

# Παίκτης (Ukraine) Θέση MIN PTS FG 2PT 3PT FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 1 Oleksii Soloviov - Did Not Play 2 Maksym Shulga * SG 32:21 17 6/11 (54.55%) 3/6 (50%) 3/5 (60%) 2/4 (50%) 1 1 2 5 4 4 1 - -5 14 6 Oleksandr Kobzystyi * PF 20:04 9 3/9 (33.33%) 2/3 (66.67%) 1/6 (16.67%) 2/3 (66.67%) - 3 3 1 4 - - 1 -5 7 11 Oleksandr Lypovyy SG 22:22 0 0/3 (0%) 0/0 (0%) 0/3 (0%) 0/0 (0%) 1 6 7 1 2 - 1 - -1 6 13 Viacheslav Bobrov SF 20:34 5 2/3 (66.67%) 1/2 (50%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) - 3 3 - 3 - - - 3 7 14 Daniil Shelist * PF 12:59 0 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) - 1 1 1 2 - - - -6 1 15 Rostyslav Novitskyi SF 19:33 9 1/2 (50%) 0/1 (0%) 1/1 (100%) 6/6 (100%) 1 2 3 1 1 - 1 - 4 13 19 Yehor Sushkin PG Did Not Play 34 Illya Tyrtyshnyk PG 16:22 4 1/3 (33.33%) 0/0 (0%) 1/3 (33.33%) 1/2 (50%) - 1 1 - 4 - 2 - 8 4 35 Artem Kovalov PF 04:05 0 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) - - - - - - - - -3 -1 44 Dmytro Skapintsev * C 20:27 14 4/7 (57.14%) 4/7 (57.14%) 0/0 (0%) 6/8 (75%) - 3 3 1 4 2 - 3 -10 14 50 Oleksandr Kovliar * PG 31:13 13 5/16 (31.25%) 4/10 (40%) 1/6 (16.67%) 2/2 (100%) - 4 4 5 2 3 1 1 -15 10 - Team/Coaches 2 2 4 - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ - 200 71 22/56 (39.29%) 14/29 (48.28%) 8/27 (29.63%) 19/25 (76%) 5 26 31 15 26 9 6 5 - - * Βασικοί (Starters)