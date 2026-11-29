Ουκρανία - Μαυροβούνιο 71-77: Οι φιλοξενούμενοι κράτησαν «ζωντανή» την Ελλάδα στη διεκδίκηση της πρόκρισης
Η Ουκρανία υποδέχτηκε στη Ρίγα το Μαυροβούνιο στην 4η αγωνιστική του δεύτερου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη (71-77).
Οι τυπικά γηπεδούχοι ηττήθηκαν με 71-77 και έπεσαν στο 6-4 με το Μαυροβούνιο να ανεβαίνει στο 5-5 και να διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες της Εθνικής Ελλάδας στο παιχνίδι της διεκδίκησης της πρόκρισης, τουλάχιστον μαθηματικά.
Κορυφαίος παίκτης της αναμέτρησης ήταν ο Μάρκο Σιμόνοβιτς με 13 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ καταγράφοντας μία άκρως γεμάτη εμφάνιση για να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του, ενώ για την Ουκρανία ξεχώρισε ο Μαξίμ Σούλγκα με 17 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
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Tα δεκάλεπτα: 19-19, 33-36, 48-55, 71-77
|#
|Παίκτης (Ukraine)
|Θέση
|MIN
|PTS
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|1
|Oleksii Soloviov
|-
|Did Not Play
|2
|Maksym Shulga *
|SG
|32:21
|17
|6/11 (54.55%)
|3/6 (50%)
|3/5 (60%)
|2/4 (50%)
|1
|1
|2
|5
|4
|4
|1
|-
|-5
|14
|6
|Oleksandr Kobzystyi *
|PF
|20:04
|9
|3/9 (33.33%)
|2/3 (66.67%)
|1/6 (16.67%)
|2/3 (66.67%)
|-
|3
|3
|1
|4
|-
|-
|1
|-5
|7
|11
|Oleksandr Lypovyy
|SG
|22:22
|0
|0/3 (0%)
|0/0 (0%)
|0/3 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|6
|7
|1
|2
|-
|1
|-
|-1
|6
|13
|Viacheslav Bobrov
|SF
|20:34
|5
|2/3 (66.67%)
|1/2 (50%)
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|-
|3
|3
|-
|3
|-
|-
|-
|3
|7
|14
|Daniil Shelist *
|PF
|12:59
|0
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|1
|1
|1
|2
|-
|-
|-
|-6
|1
|15
|Rostyslav Novitskyi
|SF
|19:33
|9
|1/2 (50%)
|0/1 (0%)
|1/1 (100%)
|6/6 (100%)
|1
|2
|3
|1
|1
|-
|1
|-
|4
|13
|19
|Yehor Sushkin
|PG
|Did Not Play
|34
|Illya Tyrtyshnyk
|PG
|16:22
|4
|1/3 (33.33%)
|0/0 (0%)
|1/3 (33.33%)
|1/2 (50%)
|-
|1
|1
|-
|4
|-
|2
|-
|8
|4
|35
|Artem Kovalov
|PF
|04:05
|0
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-3
|-1
|44
|Dmytro Skapintsev *
|C
|20:27
|14
|4/7 (57.14%)
|4/7 (57.14%)
|0/0 (0%)
|6/8 (75%)
|-
|3
|3
|1
|4
|2
|-
|3
|-10
|14
|50
|Oleksandr Kovliar *
|PG
|31:13
|13
|5/16 (31.25%)
|4/10 (40%)
|1/6 (16.67%)
|2/2 (100%)
|-
|4
|4
|5
|2
|3
|1
|1
|-15
|10
|-
|Team/Coaches
|2
|2
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|ΣΥΝΟΛΟ
|-
|200
|71
|22/56 (39.29%)
|14/29 (48.28%)
|8/27 (29.63%)
|19/25 (76%)
|5
|26
|31
|15
|26
|9
|6
|5
|-
|-
|#
|Παίκτης (Montenegro)
|Θέση
|MIN
|PTS
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|0
|Zoran Vuceljic *
|SF
|24:55
|11
|3/8 (37.5%)
|3/6 (50%)
|0/2 (0%)
|5/6 (83.33%)
|2
|5
|7
|-
|1
|1
|-
|-
|3
|11
|3
|Jovan Kljajic *
|SG
|26:15
|13
|4/9 (44.44%)
|3/5 (60%)
|1/4 (25%)
|4/7 (57.14%)
|-
|2
|2
|4
|4
|2
|1
|1
|4
|11
|5
|Filip Andjusic
|C
|Did Not Play
|6
|Danilo Ivanovic
|PG
|04:27
|0
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|-
|-
|-5
|-1
|7
|Andrija Slavkovic
|SF
|11:19
|2
|1/2 (50%)
|1/2 (50%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|-
|-
|1
|2
|1
|-
|-
|0
|1
|8
|Emir Hadzibegovic
|PF
|11:32
|3
|1/3 (33.33%)
|1/2 (50%)
|0/1 (0%)
|1/2 (50%)
|-
|4
|4
|-
|3
|1
|-
|-
|-6
|3
|9
|Marko Simonovic *
|C
|24:06
|13
|6/14 (42.86%)
|6/12 (50%)
|0/2 (0%)
|1/2 (50%)
|6
|6
|12
|5
|3
|1
|-
|-
|9
|20
|13
|Djordje Jovanovic
|PG
|24:55
|8
|3/5 (60%)
|1/2 (50%)
|2/3 (66.67%)
|0/0 (0%)
|2
|2
|4
|-
|3
|-
|1
|-
|8
|11
|16
|Dorde Gulic
|C
|Did Not Play
|19
|Zoran Nikolic
|C
|15:54
|5
|2/4 (50%)
|2/4 (50%)
|0/0 (0%)
|1/3 (33.33%)
|2
|2
|4
|3
|3
|1
|1
|-
|-3
|8
|30
|Petar Popovic *
|SG
|28:09
|9
|3/8 (37.5%)
|3/6 (50%)
|0/2 (0%)
|3/5 (60%)
|-
|1
|1
|7
|2
|1
|1
|-
|8
|10
|88
|Dino Radoncic *
|PF
|28:28
|13
|5/10 (50%)
|3/7 (42.86%)
|2/3 (66.67%)
|1/2 (50%)
|1
|4
|5
|3
|1
|-
|1
|-
|12
|16
|-
|Team/Coaches
|1
|6
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|ΣΥΝΟΛΟ
|-
|200
|77
|28/64 (43.75%)
|23/47 (48.94%)
|5/17 (29.41%)
|16/27 (59.26%)
|14
|32
|46
|24
|23
|9
|5
|1
|-
|-
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