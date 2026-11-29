Η... ειδικών συνθηκών Εθνική Ομάδα «λύγισε» στην Κομποστέλα καθώς ηττήθηκε από την Ισπανία με 83-74 και αποκλείστηκε από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Όνειρο ήταν και πάει. Αν και είχαν εξανεμιστεί οι ελπίδες πρόκρισης από την αναμέτρηση και την ήττα κόντρα στη Γεωργία, η Εθνική μας ομάδας προσπάθησε να διεκδικήσει τις εναπομείνασες ελπίδες επί ισπανικού εδάφους, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ηττήθηκε στην Κομποστέλα και αποκλείστηκε από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ! Ένα συγκρότημα... ειδικών συνθηκών καθώς υπήρχαν πολλές απουσίες (Καλάθης, Λαρεντζάκης, Μήτογλου, Καλαϊτζάκης, Χουγκάζ, Κώστας Αντετοκούνμπο) οι οποίες και αποδείχθηκαν τροχοπέδη προκειμένου να παρουσιαστεί η ελληνική ομάδα (ακόμα) πιο ανταγωνιστική στην Ισπανία.

Ένας αποκλεισμός ο οποίος είχε έρθει... πολύ νωρίτερα και όχι σε αυτό το ματς με την Ισπανία. Η Ελλάδα πλήρωσε τις ήττες που είχαν προηγηθεί στο «παράθυρο» του Ιουλίου όπως επίσης και αυτές απέναντι σε Ουκρανία (τον Αύγουστο) και Γεωργία (πριν από μερικές ημέρες στο T-Center).

Ισπανία – Ελλάδα: Ο αγώνας

Η Εθνική μας ομάδα παρουσιάστηκε κάτι παραπάνω από ανταγωνιστική στο ξεκίνημα του αγώνα και θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αιφνιδίασε τους Ισπανούς. Μπορεί οι απουσίες να ήταν πολλές και η «γαλανόλευκη» να «κατέβηκε» με σύνθεση ανάγκης ωστόσο ανταποκρίθηκε και με το παραπάνω στις υψηλές απαιτήσεις του αγώνα. Ο Παπανικολάου ήταν εκείνος που έδωσε το έναυσμα προκειμένου να μείνει μέσα στο ματς η Εθνική, έχοντας και την αμέριστη συμπαράσταση του Βασίλη Τολιόπουλου ο οποίος έκλεισε το δεκάλεπτο (22-22) έχοντας 8 πόντους με 1/2 δίποντα και 2/2 τρίποντα. Η Εθνική είχε 7/10 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/2 βολές και 6 ασίστ για 1 λάθος, ενώ η Ισπανία (Χάιμε Φερνάντεθ 7π.) είχε αντίστοιχα 4/6 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 2/2 βολές και 6 ασίστ για 5 λάθη.

Με την ίδια (και μεγαλύτερη) συγκέντρωση παρουσιάστηκε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και μετά την έναρξη του β' δεκαλέπτου καθώς με επιμέρους 7-14 προηγήθηκε και διαφορά επτά πόντων (29-36 στο 16') έχοντας κλέψει ολοκληρωτικά την παράσταση στο Multisusos Fonte do Sar της Κομποστέλα. Όμως τα διαδοχικά λάθη (τα οποία δεν υπήρχαν στην 1η περίοδο) έδωσαν το δικαίωμα στην Ισπανία (Χουάντσο 9π., 1/1διπ., 2/2τρ., 1/2β., 3ριμπ., 1ασ., 1κλ.) να τρέξει στο ανοικτό γήπεδο και να βρει σκορ.

Αποτέλεσμα; Να τρέξει 10-0 σερί και να φέρει «τούμπα» το ματς παίρνοντας παράλληλα το προβάδισμα (39-36 στο 18') και το μομέντουμ του αγώνα. Στο πρώτο μισό η «φούρια ρόχα» είχε 8/14 δίποντα, 6/17 τρίποντα, 7/10 βολές, 12-5 ριμπάουντ, 14 ασίστ για 7 λάθη, ενώ η ελληνική ομάδα (Τολιόπουλος 12π., 3/5διπ., 2/3τρ., 3ριμπ., 3ασ.) είχε μετρήσει 11/17 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 6/6 βολές, 11-0 ριμπάουντ, 12 τελικές πάσες για 4 λάθη.

Τα πράγματα είχαν αρχίσει να ξεφεύγουν μετά την έναρξη του β' ημιχρόνου καθώς η Ισπανία ξεκίνησε με σερί 9-0 με αποτέλεσμα να πάρει και «διψήφιο» προβάδισμα στο σκορ (50-40) στο 23'. Και δεν έμεινε εκεί. Οι διεθνείς μας έμοιαζαν να μένουν από δυνάμεις και κάπως έτσι η διαφορά βρέθηκε και στο +15 για την ομάδα του Τσους Ματέο (59-44 στο 26'). Ουσιαστικά είχε βάλει και τις βάσεις για την ισπανική νίκη, κάτι που φάνηκε και στη συνέχεια καθώς ο δείκτης του σκορ ολοένα και είχε... τον ανήφορο (64-47 στο 28') με το 3ο δεκάλεπτο να κλείνει στο +13 για τους γηπεδούχους (66-53).

Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων η τελευταία περίοδος εξελίχθηκε σε τυπική διαδικασία καθώς και οι παίκτες της Εθνικής μας έμοιαζαν να το είχαν... πάρει απόφαση. Δεν υπήρξε γυρισμός για την Εθνική μας ομάδα. Η Ισπανία είχε βρει ρυθμό και μομέντουμ διατηρώντας την διαφορά στους 13-16 πόντους στην μεγαλύτερη διάρκεια της τελευταίας περιόδου. Όταν ήρθε η ελληνική αντίδραση ήταν ήδη πολύ αργά και κάπως έτσι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ηττήθηκε και αποχαιρέτησε και μαθηματικά την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… εκμεταλλεύτηκε το κενό διάστημα της Εθνικής μας στην 3η περίοδο με αποτέλεσμα να τρέξει σερί 10-0 και να αλλάξοει ολοκληρωτικά το μομέντουμ του αγώνα. Όπως επίσης και για τις 13 φορές που ανανέωσε η Ισπανία τις επιθέσεις της.

εκμεταλλεύτηκε το κενό διάστημα της Εθνικής μας στην 3η περίοδο με αποτέλεσμα να τρέξει σερί 10-0 και να αλλάξοει ολοκληρωτικά το μομέντουμ του αγώνα. Όπως επίσης και για τις 13 φορές που ανανέωσε η Ισπανία τις επιθέσεις της. MVP O… Φράνσις Αλόνσο (14π.) ο οποίςο ήταν το κρυφό χαρτί του Ματέο και πλήρωσε την Εθνική μας.

Φράνσις Αλόνσο (14π.) ο οποίςο ήταν το κρυφό χαρτί του Ματέο και πλήρωσε την Εθνική μας. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Ντάριο Μπριθουέλα (13π.) και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (11π., 6ριμπ.)

Ντάριο Μπριθουέλα (13π.) και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (11π., 6ριμπ.) ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Βασίλης Τολιόπουλος (21π.) ήταν ο καλύτερης της Εθνικής, ενώ προσπάθησε πολύ και ο Παπανικολάου (15π., 7ριμπ.)

ο Βασίλης Τολιόπουλος (21π.) ήταν ο καλύτερης της Εθνικής, ενώ προσπάθησε πολύ και ο Παπανικολάου (15π., 7ριμπ.) ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, τον οποίο περιόρισαν στον μέγιστο βαθμό οι γηπεδούχοι.

ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, τον οποίο περιόρισαν στον μέγιστο βαθμό οι γηπεδούχοι. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Οι 27 ασίστ της Ισπανίας όπως επίσης και τα 13 τρίποντα στα οποία ευστόχησαν.

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 41-40, 66-53, 83-74.

SPAIN # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BL PF FD +/- EFF STARTERS 41 J. HERNANGOMEZ * 24:37 11 2/2 2/3 1/2 80.0% 2 4 6 1 1 3 0 1 - +15 18 1 A. CARDENAS * 21:15 9 2/4 1/3 2/2 42.9% 2 1 3 3 2 3 0 4 - +3 12 20 A. ABALDE * 27:25 9 3/4 1/5 0/0 44.4% 1 2 3 6 2 0 0 1 - +9 11 14 W. HERNANGOMEZ * 08:44 9 4/6 0/0 1/2 66.7% 2 2 4 0 0 0 0 4 - +12 10 44 J. PARRA * 20:15 3 0/1 1/4 0/2 20.0% 1 3 4 3 1 2 1 1 - -3 6 BENCH 7 J. FERNANDEZ 19:20 9 1/2 1/4 4/4 33.3% 0 1 1 7 1 1 0 1 - +5 13 10 F. ALONSO 14:04 14 1/1 4/9 0/0 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 - +11 10 29 P. ORIOLA 22:22 4 1/1 0/0 2/4 100.0% 2 3 5 2 5 2 1 4 - -3 7 8 D. BRIZUELA 18:07 13 1/3 3/9 2/2 33.3% 1 1 2 0 1 0 0 1 - +0 6 4 J. PRADILLA 11:56 0 0/2 0/1 0/0 0.0% 1 1 2 3 0 0 1 0 - -2 3 32 M. SAINT-SUPERY 07:08 2 1/1 0/0 0/0 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 4 - -1 3 22 S. YUSTA 04:46 0 0/1 0/0 0/0 0.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 - -1 2 TEAM TOTALS 83 16/28 13/38 12/18 43.9% 13 22 35 27 14 12 3 22 - - 101