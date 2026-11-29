Δείτε πότε είναι το επόμενο «παράθυρο» της Εθνικής μας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Τέλη Φεβρουαρίου είναι οι επόμενες προγραμματισμένες υποχρεώσεις της Εθνικής μας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Συγκεκριμένα η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία στις 26 Φεβρουαρίου του 2027, ενώ τρεις μέρες αργότερα θα ταξιδέψει στη Γεωργία (01/03/2027) για το τελευταίο παιχνίδι των προκριματικών.

Θυμίζουμε και το 2/2 να κάνει η Εθνική θα μείνει εκτός από το μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού.

Αναλυτικά: