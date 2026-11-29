Η Γεωργία επικράτησε εντός έδρας της Πορτογαλίας με 92-78 και απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.

Μετά το μεγάλο «διπλό» επί της Ελλάδας, η Γεωργία επικράτησε και της Πορτογαλίας με 92-78 και απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027. Το σύνολο του Τζίκιτς έφτασε τις επτά νίκες στον όμιλο, έχοντας ρεκόρ 7-3, δυσκολεύοντας με αυτό τον τρόπο τον... δρόμο της Εθνικής.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν καλύτερα στην αναμέτρηση και έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Γουίλιαμς που είχε 17 πόντους, μπόρεσαν να πάρουν το προβάδισμα (38-42, 20'), μετά από τα πρώτα 20 λεπτά.

Η Γεωργία έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο και πραγματοποιώντας επιμέρους σερί 17-3 σε έξι λεπτά μπόρεσε να ανακτήσει το προβάδισμα και να πάρει τα «ηνία» στο σκορ.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο το σύνολο του Τζίκιτς, έλεγξε τον ρυθμό και μπόρεσε να διατηρήσει το διψήφιο προβάδισμα της, φτάνοντας στο θετικό αποτέλεσμα.

Πρώτος σκόρερ για τους Γεωργιανούς ο Ριντ με 22 πόντους, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο τρομερός Γουίλιαμς που ολοκλήρωσε το ματς με 31 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 15-24, 38-42, 63-54, 92-78

Georgia FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Aleksandre Merkviladze PF 26:03 17 5/7 71.43% 0/0 0% 5/7 71.43% 2/2 100% - 5 5 2 4 - - - 3 22 2 Marcquise Reed * PG 34:52 22 10/21 47.62% 9/14 64.29% 1/7 14.29% 1/2 50% 1 6 7 3 3 1 2 - 21 21 4 Rati Andronikashvili * PG 27:14 15 5/7 71.43% 4/4 100% 1/3 33.33% 4/5 80% - 2 2 4 3 3 1 - 11 16 6 Kakhaber Jintcharadze * SF 06:32 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% - - - - 1 - - - -1 -1 8 Giorgi Kobakhidze SG 00:17 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - 1 - - - -1 0 9 Willy Isiani PF Did Not Play 10 Duda Sanadze SF 31:05 16 2/8 25% 0/3 0% 2/5 40% 10/10 100% - 5 5 2 - 1 1 - 19 17 11 Giorgi Turdziladze * C 08:23 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 - 3 1 - - 2 3 12 George Korsantia PF 16:35 6 2/3 66.67% 2/3 66.67% 0/0 0% 2/2 100% 4 4 8 - 5 1 - - 15 12 15 Aleksandre Phevadze PF Did Not Play 23 Tornike Shengelia * PF 31:42 14 5/11 45.45% 3/5 60% 2/6 33.33% 2/3 66.67% 2 2 4 6 2 2 3 2 6 20 77 Giorgi Ochkhikidze PG 17:18 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 2 3 4 3 - - - -5 5 Team/Coaches 2 4 6 - 2 - TOTAL 200 92 30/61 49.18% 19/31 61.29% 11/30 36.67% 21/24 87.5% 11 31 42 21 25 11 7 2 - * Starters | On the court Coach: Aleksandar Dzikic Assistant(s): Anatoli Boisa, Marco Esposito