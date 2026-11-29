Μετά το μεγάλο «διπλό» επί της Ελλάδας, η Γεωργία επικράτησε και της Πορτογαλίας με 92-78 και απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027. Το σύνολο του Τζίκιτς έφτασε τις επτά νίκες στον όμιλο, έχοντας ρεκόρ 7-3, δυσκολεύοντας με αυτό τον τρόπο τον... δρόμο της Εθνικής.
Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν καλύτερα στην αναμέτρηση και έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Γουίλιαμς που είχε 17 πόντους, μπόρεσαν να πάρουν το προβάδισμα (38-42, 20'), μετά από τα πρώτα 20 λεπτά.
Η Γεωργία έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο και πραγματοποιώντας επιμέρους σερί 17-3 σε έξι λεπτά μπόρεσε να ανακτήσει το προβάδισμα και να πάρει τα «ηνία» στο σκορ.
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Στο τελευταίο δεκάλεπτο το σύνολο του Τζίκιτς, έλεγξε τον ρυθμό και μπόρεσε να διατηρήσει το διψήφιο προβάδισμα της, φτάνοντας στο θετικό αποτέλεσμα.
Πρώτος σκόρερ για τους Γεωργιανούς ο Ριντ με 22 πόντους, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο τρομερός Γουίλιαμς που ολοκλήρωσε το ματς με 31 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 15-24, 38-42, 63-54, 92-78
|Georgia
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Aleksandre Merkviladze
|PF
|26:03
|17
|5/7
|71.43%
|0/0
|0%
|5/7
|71.43%
|2/2
|100%
|-
|5
|5
|2
|4
|-
|-
|-
|3
|22
|2
|Marcquise Reed *
|PG
|34:52
|22
|10/21
|47.62%
|9/14
|64.29%
|1/7
|14.29%
|1/2
|50%
|1
|6
|7
|3
|3
|1
|2
|-
|21
|21
|4
|Rati Andronikashvili *
|PG
|27:14
|15
|5/7
|71.43%
|4/4
|100%
|1/3
|33.33%
|4/5
|80%
|-
|2
|2
|4
|3
|3
|1
|-
|11
|16
|6
|Kakhaber Jintcharadze *
|SF
|06:32
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-1
|-1
|8
|Giorgi Kobakhidze
|SG
|00:17
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-1
|0
|9
|Willy Isiani
|PF
|Did Not Play
|10
|Duda Sanadze
|SF
|31:05
|16
|2/8
|25%
|0/3
|0%
|2/5
|40%
|10/10
|100%
|-
|5
|5
|2
|-
|1
|1
|-
|19
|17
|11
|Giorgi Turdziladze *
|C
|08:23
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|-
|3
|1
|-
|-
|2
|3
|12
|George Korsantia
|PF
|16:35
|6
|2/3
|66.67%
|2/3
|66.67%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|4
|4
|8
|-
|5
|1
|-
|-
|15
|12
|15
|Aleksandre Phevadze
|PF
|Did Not Play
|23
|Tornike Shengelia *
|PF
|31:42
|14
|5/11
|45.45%
|3/5
|60%
|2/6
|33.33%
|2/3
|66.67%
|2
|2
|4
|6
|2
|2
|3
|2
|6
|20
|77
|Giorgi Ochkhikidze
|PG
|17:18
|0
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|4
|3
|-
|-
|-
|-5
|5
|Team/Coaches
|2
|4
|6
|-
|2
|-
|TOTAL
|200
|92
|30/61
|49.18%
|19/31
|61.29%
|11/30
|36.67%
|21/24
|87.5%
|11
|31
|42
|21
|25
|11
|7
|2
|-
|* Starters | On the court
|Coach: Aleksandar Dzikic
|Assistant(s): Anatoli Boisa, Marco Esposito
|Portugal
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Diogo Brito *
|SG
|14:22
|0
|0/4
|0%
|0/0
|0%
|0/4
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|2
|1
|-
|-
|-
|-9
|-2
|2
|Vladyslav Voytso
|PF
|12:13
|9
|3/6
|50%
|1/2
|50%
|2/4
|50%
|1/1
|100%
|1
|1
|2
|1
|1
|-
|-
|-
|-2
|9
|3
|Ricardo Monteiro
|C
|10:00
|3
|1/3
|33.33%
|0/0
|0%
|1/3
|33.33%
|0/0
|0%
|-
|2
|2
|-
|2
|-
|1
|-
|-5
|4
|5
|Travante Williams *
|SG
|36:09
|31
|10/20
|50%
|6/9
|66.67%
|4/11
|36.36%
|7/9
|77.78%
|4
|2
|6
|4
|4
|3
|3
|-
|-11
|29
|6
|Francisco Amarante
|SG
|25:29
|11
|4/8
|50%
|1/3
|33.33%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|2
|4
|1
|-
|-
|0
|11
|8
|Goncalo Delgado
|C
|10:49
|6
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|6/8
|75%
|1
|-
|1
|1
|1
|-
|1
|-
|-6
|7
|10
|Antonio Monteiro
|PG
|15:20
|1
|0/6
|0%
|0/1
|0%
|0/5
|0%
|1/2
|50%
|2
|2
|4
|6
|2
|1
|1
|-
|-6
|4
|11
|Miguel Queiroz *
|PF
|20:05
|4
|2/10
|20%
|2/7
|28.57%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|2
|3
|5
|2
|3
|-
|-
|-
|-13
|3
|14
|Daniel Relvao *
|C
|19:11
|8
|4/6
|66.67%
|4/6
|66.67%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|3
|2
|5
|1
|-
|-
|-
|1
|-3
|12
|17
|Anthony Da Silva
|PG
|05:56
|0
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|-
|-
|2
|-
|-
|-8
|-3
|28
|Rafael Lisboa *
|PG
|22:45
|3
|1/6
|16.67%
|0/3
|0%
|1/3
|33.33%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|1
|2
|6
|1
|-
|-8
|-5
|29
|Candido Sa
|PF
|07:42
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|-
|1
|-
|-
|-
|1
|5
|Team/Coaches
|3
|3
|6
|-
|-
|-
|TOTAL
|200
|78
|26/72
|36.11%
|15/33
|45.45%
|11/39
|28.21%
|15/21
|71.43%
|19
|20
|39
|20
|21
|13
|7
|1
|-
|* Starters | On the court
|Coach: Mario Gomes
|Assistant(s): Nuno Manarte, Sergio Ramos
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