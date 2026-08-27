Το πανόραμα των Προκριματικών: Εύκολα Γαλλία και Γερμανία, σαρωτική η Κροατία, αήττητη η Πολωνία

Δείτε όλα τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες από την πρεμιέρα της Β' Φάσης των Προκριματικών και τα όσα συνέβησαν στον 11ο και 12ο όμιλο

Τζάμπολ στην Β' φάση των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την διεξαγωγή έξι αγώνων για τον 11ο και τον 12ο όμιλο.

Με τον Μάριο Χεζόνια να κάνει πράγματα και θαύματα (28π., 7ασ.) η Κροατία έφτασε στο 6-1 ρεκόρ κερδίζοντας την Λετονία με 115-80.

Για τον ίδιο όμιλο η Πολωνία διατήρησε το απόλυτο 7/7 μετά το εύκολο «διπλό» επί του Ισραήλ στην... ουδέτερη έδρα στην Ρίγα με 86-106 και τον Πονίτκα να έχει μια «γεμάτη» παρουσία με 24 πόντους, 9 ασίστ και 6 ριμπάουντ.

Η Γερμανία του Ιζακ Μπόνγκα (13π.) συνέχισε από εκεί που είχε σταματήσει κερδίζοντας τους Ολλανδούς στην Κολωνία με 99-83.

Στον 12ο όμιλο η Γαλλία δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει της ελλιπέστατης Σλοβενίας με 92-67 και να φτάσει στο 6-1 ρεκόρ, ενώ νωρίτερα η Σουηδία σημείωσε μεγάλο διπλό στην Φινλανδία με σούπερ Λάρσον (81-86) και η Ουγγαρία είχε εύκολο έργο κόντρα στους Εσθονούς (85-67).

9ος Όμιλος

Ισπανία 5-1 Ουκρανία 4-2 Μαυροβούνιο 4-2 Πορτογαλία 3-3 Ελλάδα 3-3 Γεωργία 3-3

1η αγωνιστική (28/08)

Γεωργία - Μαυροβούνιο (18:30)

Ουκρανία - Ελλάδα (19:00)

Ισπανία - Πορτογαλία (22:00)

10ος Όμιλος

Τουρκία 6-0 Ιταλία 5-1 Σερβία 4-2 Λιθουανία 3-3 Ισλανδία 3-3 Βοσνία/Ερζεγοβίνη 2-4

1η αγωνιστική (28/08)

Τουρκία - Λιθουανία (21:00)

Σερβία - Ισλανδία (21:00)

Βοσνία/Ερζεγοβίνη - Ιταλία (21:00)

11ος Όμιλος

Πολωνία 7-0 Κροατία 6-1 Γερμανία 6-1 Ολλανδία 2-5 Ισραήλ 2-5

1η αγωνιστική (27/08)

Κροατία - Λετονία 115-80

Γερμανία - Ολλανδία 99-83

Ισραήλ - Πολωνία 86-106

12ος Όμιλος

Γαλλία 6-1 Φινλανδία 4-3 Ουγγαρία 4-3 Σουηδία 4-3 Εσθονία 3-4 Σλοβενία 3-3

1η αγωνιστική (27/08)