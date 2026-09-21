Ο 37χρονος Γάλλος αστέρας, Νικολά Μπατούμ, ανακοίνωσε την αποχώρηση του από τα παρκέ, βάζοντας τέλος σε μια σπουδαία καριέρα.

Δεν θα κοσμεί πλέον με την παρουσία του τα παρκέ ο Νικολά Μπατούμ! Ο Γάλλος αθλητής με την πολυετή θητεία στο NBA και στην Εθνική ανακοίνωσε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο X την απόσυρσή του από το άθλημα, με ένα συγκλονιστικό βίντεο από το γυμναστήριο που έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα, έχοντας μάλιστα δίπλα του τον γιο του.

Μετά τις Ποντ Λ' Εβέκ, Καέν και Λε Μαν, όπου ξεκίνησε τη διαδρομή του, ακολούθησε η πρώτη εμπειρία του στον «μαγικό κόσμο του NBA», το 2008 με τη φανέλα των Μπλέιζερς. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έμεινε για 18 σεζόν, μετρώντας συνολικά 1.281 ματς. Πέρασε επίσης από τους Χόρνετς, τους Κλίπερς και τους Σίξερς.

Ήταν επίσης από τους ακρογωνιαίους λίθους στις μεγάλες επιτυχίες των Τρικολόρ. Με το εθνόσημο στο στήθος αγωνίστηκε σε 177 παιχνίδια, συλλέγοντας επτά μετάλλια. Έλαβε μέρος σε EuroBasket, Παγκόσμια Κύπελλα και Ολυμπιακούς Αγώνες!