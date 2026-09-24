Στις 24 Σεπτεμβρίου 2005 ο Δημήτρης Διαμαντίδης σηκώθηκε μπροστά στον Τόνι Πάρκερ, ευστόχησε για τρεις, διαμόρφωσε το 67-66 κόντρα στη Γαλλία και έστειλε την Ελλάδα πιο κοντά στο χρυσό μετάλλιο του Βελιγραδίου.

24 Σεπτεμβρίου 2005, Βελιγράδι, ημιτελικός EuroBasket! Η Γαλλία είναι μπροστά στο σκορ με 66-64 και ο Ζήσης με έξι δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι, ψάχνει ελεύθερο παίκτη για ένα σουτ-προσευχή. Βλέπει τον Δημήτρη Διαμαντίδη, του πασάρει. Ο «3D» σηκώνεται για τρεις μπροστά στον Τόνι Πάρκερ και... «Βάλ' το αγόρι μου, το 'βάλε, το' βάλε», για το τελικό 67-66!

Μια ημέρα σαν σήμερα πριν από 21 ολόκληρα χρόνια, η Εθνική Ελλάδας σημείωσε μια από τις πιο επικές -για πολλούς την πιο επική- νίκη της ιστορίας της. Τα παιδιά του Παναγιώτη Γιαννάκη αντιμετώπισαν στους «4» του EuroBasket, την πανίσχυρη Γαλλία των Πάρκερ, Ριγκοντό, Ντιαό, Ζελαμπάλ και άλλων πολλών. Η γαλανόλευκη, που είχε επικρατήσει των Τρικολόρ και στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, βρισκόταν πίσω στο σκορ με 62-55, 47 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.

Όλα έμοιαζαν τελειωμένα, όμως η «επτάψυχη» εκείνη Εθνική των αμέτρητων υπερβάσεων και ανατροπών, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Οι εννέα διαδοχικοί πόντοι του Θοδωρή Παπαλουκά , τα συνεχόμενα λάθη των Γάλλων, και οι 2/4 βολές του εμβληματικού Αντουάν Ριγκοντό κράτησαν το εθνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ζωντανό, μέχρι την τελευταία επίθεση, την «κατεβασιά» του Νίκου Ζήση και το εύστοχο τρίποντο του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, που έχει χαραχτεί στη μνήμη όλων των Ελλήνων.

Οι περισσότεροι θυμούνται εκείνη τη νίκη πιο έντονα από εκείνη απέναντι στη Γερμανία του Νοβίτσκι στον τελικό και... κακά τα ψέματα, το ματς κόντρα στους Μπλε ήταν πρόωρος τελικός.

Εκείνη η καταπληκτική φουρνιά του «Δράκου» χάρισε τόσες συγκινήσεις στον ελληνικό αθλητισμό και το σουτ-μνημείο του Διαμαντίδη θα μνημονεύεται για πάντα, αφού ουσιαστικά έδωσε στην Ελλάδα το δεύτερο ευρωπαϊκό της ιστορίας της. Ο Δημοσθένης Ντικούδης, όσο η μπάλα «ταξίδευε» στον αέρα, λες και ήταν... προφήτης ύψωσε τις γροθιές του, όντας πεπεισμένος πως ο «Μητσάρας» θα ευστοχούσε. Και πράγματι, ο συμπαίκτης του, δεν του χάλασε το χατίρι.

Τα δεκάλεπτα: 16-14, 29-30, 44-45, 67-66

Ελλάδα (Γιαννάκης): Σπανούλης, Διαμαντίδης 7(1), Παπαλουκάς 10, Χατζηβρέττας 3, Ζήσης 11, Κακιούζης 3(1), Βασιλόπουλος, Τσαρτσαρής, Φώτσης 4, Ντικούδης 14, Παπαδόπουλος 15, Μπουρούσης

Γαλλία (Μπερζό): Πάρκερ 20(2), Φοτού, Ριγκοντό 6, Ντιαό 14(2), Φ. Πιετρούς 8, Ντιαρά, Τζιφά, Μ. Πιετρούς 6(2), Ζελαμπάλ 7(1), Ζιλιάν 2, Σμιτ 2, Βάις 1