Ο Σάσα Βεζένκοβ θα ενισχύσει την Εθνική Βουλγαρίας στα προ-προκριματικά του EuroBasket 2029, με πρώτο παιχνίδι απέναντι στη Ρουμανία.

Ο Σάσα Βεζένκοβ ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φανέλα της Εθνικής Βουλγαρίας, καθώς αναμένεται να ενισχύσει την προσπάθεια της χώρας του στα προ-προκριματικά του EuroBasket 2029.

Ο σταρ του Ολυμπιακού δεν έχει ενσωματωθεί ακόμη στην προετοιμασία της Βουλγαρίας, η οποία ξεκίνησε την Πέμπτη (13/8), ωστόσο βρίσκεται ήδη στην πατρίδα του και αναμένεται να ενταχθεί στην ομάδα σε μεταγενέστερο χρόνο. Το πρώτο παιχνίδι που έχει σημειώσει στο καλεντάρι του είναι αυτό απέναντι στη Ρουμανία, στις 30 Αυγούστου (18:00), εκτός έδρας.

Μάλιστα, η νέα έκδοση της Βουλγαρίας θα έχει και ένα ενδιαφέρον πρόσωπο, καθώς ο Ουμόγια Γκίμπσον αποτελεί πλέον τον νέο νατουραλιζέ της ομάδας. Ο Αμερικανός γκαρντ, που απέκτησε βουλγαρικό διαβατήριο και τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην Μπαρτσελόνα, πήρε τη θέση του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ.

«Δυστυχώς, πρέπει να πάμε στη Ρουμανία και δεν θα μπορέσω να παρακολουθήσω τον επόμενο αγώνα της ΤΣΣΚΑ. Αν δεν έχουμε αγώνα, θα είμαι στα εγκαίνια του νέου γηπέδου», είπε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του σε βουλγαρικά μέσα ο Βεζένκοβ φανερώνοντας και την ομάδα υποστηρίζει από μικρό παιδί.