Η Βουλγαρία με τον Σάσα Βεζένκοβ να κάνει απίστευτη εμφάνιση, πήρε τη νίκη στην έδρα της Ρουμανίας με 103-86 για τα προ-προκριματικά του EuroBasket 2029.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της για τα προ-προκριματικά του EuroBasket 2029 η Βουλγαρία, η οποία πήρε ένα πολύ μεγάλο διπλό. Φιλοξενήθηκε από τη Ρουμανία και με μπροστάρη τον Σάσα Βεζένκοβ, επικράτησε με 103-86.

Ο παίκτης του Ολυμπιακού, έδειξε την ποιότητά του και αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα, έχοντας 36 πόντους, 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 34 λεπτά.

Η Βουλγαρία είχε ξεκινήσει το ματς με ένα 5-0, με τη Ρουμανία να παίρνει το προβάδισμα για πρώτη φορά στο 05:49 (12-11). Στο 03:53 με τρίποντο του Μλαντένοφ, οι φιλοξενούμενοι είχαν διαφορά πέντε πόντων (20-15), όμως οι Ρουμάνοι είχαν περάσει μπροστά με 31-30 στο 01:31. Με μπροστάρη τον Σάσα Βεζένκοβ (15 πόντοι), η Βουλγαρία είχε το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 34-32.

Ο Τοχατάν είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Βεζένκοβ να απαντάει με τρίποντο για το 37-33 στο 9:15. Η Ρουμανία είχε περάσει μπροστά με 39-37, ωστόσο με επιμέρους σκορ 18-6 από το 06:56 (Μίντσεφ) μέχρι τα 00:57 (Βεζένκοβ), η Βουλγαρία είχε πάρει διψήφια διαφορά (55-45). Οι φιλοξενούμενοι είχαν πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 57-48.

Ο Νκολέσκου είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τη Βουλγαρία να απαντάει με τρεις βολές του Βεζένκοβ και τρίποντο του Τσερνοκόζεφ για το 63-51. Με δύο βολές του Ράσελ και δίποντο του Κάτε, η Ρουμανία είχε μειώσει σε 66-63, όμως οι φιλοξενούμενοι έβρισκαν λύσεις και στο 05:15 μετά από δύο δίποντα, είχαν προβάδισμα 12 πόντων (71-59). Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, η Βουλγαρία ήταν μπροστά στο σκορ με 77-66.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν ξεκινήσει την τέταρτη την τέταρτη περίοδο με τέσσερις πόντους του Βεζένκοβ και τρεις του Τσερνοκόζεφ για το 84-68. Η Ρουμανία δεν μπορούσε να «ψαλιδίσει» τη διαφορά, η οποία είχε φτάσει τους 19 (91-72) στο 04:57. Η είχε διαχειριστεί το προβάδισμά της και έφτασε στη μεγάλη νίκη με 103-86.

Τα δεκάλεπτα: 32-34, 48-57, 66-77, 86-103