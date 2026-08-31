Βεζένκοβ: «Αν είμαι υγιής, θα δώσω το παρών στο "παράθυρο" του Νοεμβρίου»

Ο Σάσα Βεζένκοβ πραγματοποίησε δηλώσεις μετά τη νίκη της Βουλγαρίας επί της Ρουμανία και έθεσε τον εαυτό του διαθέσιμο και για τα επόμενα «παράθυρα».

Μετά την εξαιρετική του εμφάνιση κόντρα στην Ρουμανία, ο Σάσα Βεζένκοβ πραγματοποίησε δηλώσεις και αναφέρθηκε σε μελλοντική του παρουσία στα «παράθυρα» της FIBA.

Συγκεκριμένα τόνισε πως αν είναι υγιείς θα είναι διαθέσιμος και θα δώσει το «παρών» και στα ματς του Νοεμβρίου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σάσα Βεζένκοβ:

«Ο αγώνας με τη Δανία τον Νοέμβριο θα διεξαχθεί σε βουλγαρικό έδαφος. Ελπίζω το εκτός έδρας παιχνίδι στη Δανία (28/2) να μην έχει βαθμολογική σημασία. Ας είμαστε υγιείς και ας κερδίσουμε τους Δανούς, αφού το ματς γίνεται στη Βουλγαρία. Εκείνο το διάστημα ο Ολυμπιακός παίζει με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Πριν από δύο χρόνια προετοιμαζόμουν για έναν ολόκληρο μήνα, αλλά δεν έπαιξα τον Νοέμβριο κόντρα στο Μαυροβούνιο επειδή έσπασα το δάχτυλό μου, οπότε βλέπουμε την κατάσταση μέρα με τη μέρα. Φυσικά, αν είμαι υγιής, θα είμαι παρών»,

«Είναι μια καλή αρχή. Γνωρίζουμε ότι η Ρουμανία κέρδισε την Ελλάδα, αν και με όχι την ιδανική σύνθεση. Παλεύουν επίσης απέναντι στο Μαυροβούνιο, ενώ οι Ρουμάνοι βρίσκονταν σε καλό αγωνιστικό ρυθμό. Αποδείξαμε ότι η θέση μας δεν είναι σε αυτόν τον όμιλο. Αξίζουμε να παίζουμε στα κανονικά προκριματικά.

Πιστεύω ότι είμαστε στον σωστό δρόμο για να το πετύχουμε αυτό. Ας παραμείνουμε υγιείς και ας κερδίσουμε τη Δανία στην έδρα μας. Υπάρχει αρκετός χρόνος μέχρι τον Φεβρουάριο – δεν μου αρέσουν τα μακροπρόθεσμα πλάνα – αλλά αυτή είναι μια πειστική νίκη που μας προσφέρει ηρεμία.

Έχουμε παίκτες με μεγάλο ταλέντο στην επίθεση. Θα χρειαστούμε επίσης παίκτες που μπορούν να εστιάσουν στην άμυνα. Άλλωστε, το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα και, αν θέλουμε να κερδίσουμε τις καλές ομάδες, πρέπει να δώσουμε έμφαση στην άμυνα. Διαθέτουμε παίκτες που αγωνίζονται στο EuroCup και στο εξωτερικό, καθώς και μια ομάδα που θα κάνει το ντεμπούτο της σε αυτή τη διοργάνωση. Θα αποκτήσουν εμπειρία. Αυτό είναι καλό για τους ίδιους και για το μέλλον τους».