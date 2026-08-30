Σάσα Βεζένκοβ: Η ασύλληπτή του εμφάνιση κόντρα στη Ρουμανία
Η Βουλγαρία ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της για τα προ-προκριματικά του EuroBasket 2029. Στο πρώτο της παιχνίδι, όπου έπαιξε εκτός έδρας με τη Ρουμανία, κατάφερε να πάρει ένα πολύ μεγάλο διπλό με 103-86, το οποίο την κατατάσσει πρώτη στον όμιλό της.
Βασικός ήταν ο Σάσα Βεζένκοβ, με τον σούπερ σταρ της Βουλγαρίας και του Ολυμπιακού, να δείχνει την κλάση του. Ο 31χρονος φόργουορντ ήταν ασύλληπτος, καθώς στα 34 λεπτά που αγωνίστηκε, είχε 36 πόντους (6/7 βολές, 9/11 δίποντα, 4/8 τρίποντα), 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και κανένα λάθος. Μία πολύ μεγάλη εμφάνιση με τον Βεζένκοβ να δείχνει έτοιμος για τη νέα σεζόν.
Με αυτό το θετικό αποτέλεσμα, η Βουλγαρία είναι στην κορυφή με 1-0, ενώ δεύτερη είναι η Ρουμανία με 1-1. Η Δανία έμεινε τελευταία με 0-1.
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