Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν φανταστικός με τη Βουλγαρία και πρωταγωνίστησε στην εκτός έδρας νίκη της ομάδας του με .

Η Βουλγαρία ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της για τα προ-προκριματικά του EuroBasket 2029. Στο πρώτο της παιχνίδι, όπου έπαιξε εκτός έδρας με τη Ρουμανία, κατάφερε να πάρει ένα πολύ μεγάλο διπλό με 103-86, το οποίο την κατατάσσει πρώτη στον όμιλό της.

Βασικός ήταν ο Σάσα Βεζένκοβ, με τον σούπερ σταρ της Βουλγαρίας και του Ολυμπιακού, να δείχνει την κλάση του. Ο 31χρονος φόργουορντ ήταν ασύλληπτος, καθώς στα 34 λεπτά που αγωνίστηκε, είχε 36 πόντους (6/7 βολές, 9/11 δίποντα, 4/8 τρίποντα), 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και κανένα λάθος. Μία πολύ μεγάλη εμφάνιση με τον Βεζένκοβ να δείχνει έτοιμος για τη νέα σεζόν.

Με αυτό το θετικό αποτέλεσμα, η Βουλγαρία είναι στην κορυφή με 1-0, ενώ δεύτερη είναι η Ρουμανία με 1-1. Η Δανία έμεινε τελευταία με 0-1.