Όλα τα group της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπως διαμορφώθηκαν μετά το πέρας των τελευταίων αγώνων του πρώτου μέρους.

Με την πρώτη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου να έχει ολοκληρωθεί, τα γκρουπ του δευτέρου γύρου διαμορφώθηκαν.

Η Ελλάδα είναι στο Group I, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να πρέπει να ξεπεράσει τα εμπόδια των Ισπανίας, Ουκρανίας και Γεωργίας, εάν θέλει να πάρει την πρόκριση στην τελική φάση.

Το Group J με Τουρκία, Ιταλία, Σερβία και Λιθουανία θα έχει… ψωμί, το Group Κ είναι ξεκάθαρο ήδη με τις Πολωνία, Γερμανία και Γερμανία να έχουν ξεφύγει, ενώ χαμό θα έχουμε στο Group L, όπου η τρίτη θέση είναι απόλυτα ανοιχτή!

Αναλυτικά τα Group της δεύτερης φάσης:

Group I

Ισπανία 5-1

Ουκρανία 4-2

Μαυροβούνιο 4-2

Πορτογαλία 3-3

Ελλάδα 3-3

Γεωργία 3-3

Group J

Τουρκία 6-0

Ιταλία 5-1

Σερβία 4-2

Λιθουανία 3-3

Ισλανδία 3-3

Βοσνία 2-4

Group K

Πολωνία 6-0

Κροατία 5-1

Γερμανία 5-1

Λετονία 3-3

Ισραήλ 2-4

Ολλανδία 2-4

Group L

Γαλλία 5-1

Φινλανδία 4-2

Εσθονία 3-3

Σλοβενία 3-3

Ουγγαρία 3-3

Σουηδία 3-3

