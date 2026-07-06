Ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν σκέτη απόλαυση, ο Νίκολα Γιόβιτς τα έβαζε από... παντού και η Σερβία πήρε άνετα τη νίκη απέναντι στην Βοσνία με 94-81.

Με τον Νίκολα Γιόκιτς να κάνει τα… δικά του, η Σερβία δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στη Βοσνία, παίρνοντας τη νίκη με 94-81.

Από την αρχή η Σερβία είχε τον έλεγχο, με την Βοσνία να μειώνει, αλλά ουσιαστικά ποτέ να μην απειλεί πραγματικά την παρέα του Νίκολα Γιόκιτς, που για ακόμη μια φορά ήταν σκέτη απόλαυση.

Ο Νίκολα Γιόκιτς τελείωσε το παιχνίδι με triple double, έχοντας 20 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ, σε ακόμη μια σπουδαία εμφάνιση από έναν εκ των κορυφαίων παικτών του πλανήτη.

Πέραν του Νίκολα Γιόκιτς, μεγάλη εμφάνιση έκανε και ο Νίκολα Γιόβιτς, με τον Σέρβο φόργουορντ να έχει 32 πόντους. Διψήφιος ήταν και ο Τζούρισιτς, που τελείωσε το παιχνίδι με 16 πόντους.

Ο Λούκα Γκάρζα με 16 πόντους και ο Ντάρκο Τάλιτς με 12 ήταν οι κορυφαίοι για τους νικητές.

Τα δεκάλεπτα: 27-15, 52-35, 73-59, 94-81

