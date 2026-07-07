Γαλλία - Φινλανδία 98-69: Έκανε περίπατο το ντέρμπι πρωτιάς
Πάρτι έκανε απέναντι στη Φινλανδία η Γαλλία, με τους Τρικολόρ να διαλύουν τους Σκανδιναβούς με 98-69, αποτέλεσμα που τους ανεβάζει στο 5-1 και τους χαρίζουν την κορυφή του ομίλου.
Από την αρχή η διαφορά παγιώθηκε σε διψήφια τιμή, με την Γαλλία να περνά ένα άνετο βράδυ, φτάνοντας με ευκολία στη νίκη, με την οποία άφησε δεύτερη (4-2) την Φινλανδία.
Ο Ρεϊνό και ο Οκόμπο είχαν από 16 πόντους, ενώ 14 πρόσθεσε ο Φρανσίσκο και 11 ο Ρισασέ.
Ο Μάρκανεν είχε 14 πόντους, έχοντας πάρει μόλις 8 σουτ, ενώ επίσης 14 είχε ο Γιάντουνεν.
Τα δεκάλεπτα: 31-16, 49-30, 77-47, 98-69
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