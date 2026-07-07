Γαλλία - Φινλανδία 98-69: Έκανε περίπατο το ντέρμπι πρωτιάς

Γαλλία - Φινλανδία 98-69: Έκανε περίπατο το ντέρμπι πρωτιάς

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Η Γαλλία μετάτρεψε σε περίπατο το ντέρμπι κορυφής του ομίλου, πήρε άνετα τη νίκη με 98-69 και κατέκτησε την πρώτη θέση! 

Πάρτι έκανε απέναντι στη Φινλανδία η Γαλλία, με τους Τρικολόρ να διαλύουν τους Σκανδιναβούς με 98-69, αποτέλεσμα που τους ανεβάζει στο 5-1 και τους χαρίζουν την κορυφή του ομίλου.

Από την αρχή η διαφορά παγιώθηκε σε διψήφια τιμή, με την Γαλλία να περνά ένα άνετο βράδυ, φτάνοντας με ευκολία στη νίκη, με την οποία άφησε δεύτερη (4-2) την Φινλανδία.

Ο Ρεϊνό και ο Οκόμπο είχαν από 16 πόντους, ενώ 14 πρόσθεσε ο Φρανσίσκο και 11 ο Ρισασέ.

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Ο Μάρκανεν είχε 14 πόντους, έχοντας πάρει μόλις 8 σουτ, ενώ επίσης 14 είχε ο Γιάντουνεν.

 

Τα δεκάλεπτα: 31-16, 49-30, 77-47, 98-69

@Photo credits: FIBA
     

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