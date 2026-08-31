Μπάντιο: Το βίντεο από την MVP εμφάνισή του κόντρα στο Μάλι

Μπάντιο: Το βίντεο από την MVP εμφάνισή του κόντρα στο Μάλι

Παναγιώτης Αρταβάνης
Μπάντιο: Το βίντεο από την MVP εμφάνισή του κόντρα στο Μάλι

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Δείτε το βίντεο με τις καλύτερες φάσεις του Μπράνκου Μπάντιο από τη νίκη της Σενεγάλης κόντρα στο Μάλι.

Η Σενεγάλη πήρε άνετη νίκη επί του Μάλι με 97-71, με τον Μπράνκου Μπάντιο του Παναθηναϊκού να ξεχωρίζει, γεμίζοντας τη στατιστική του.

Ο νέος παίκτης των «πρασίνων»... οδήγησε τη χώρα του προς τη νίκη, όντας ο πολυτιμότερος της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα αγωνίστηκε για 33 λεπτά και είχε 22 πόντους (7/7 βολές, 0/3 δίποντα, 5/15 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 4 λάθη.

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Δείτε το βίντεο με τα highlights του Μπάντιο

@Photo credits: Fiba
     

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