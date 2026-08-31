Μπάντιο: Το βίντεο από την MVP εμφάνισή του κόντρα στο Μάλι
Η Σενεγάλη πήρε άνετη νίκη επί του Μάλι με 97-71, με τον Μπράνκου Μπάντιο του Παναθηναϊκού να ξεχωρίζει, γεμίζοντας τη στατιστική του.
Ο νέος παίκτης των «πρασίνων»... οδήγησε τη χώρα του προς τη νίκη, όντας ο πολυτιμότερος της αναμέτρησης.
Συγκεκριμένα αγωνίστηκε για 33 λεπτά και είχε 22 πόντους (7/7 βολές, 0/3 δίποντα, 5/15 τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 4 λάθη.
Δείτε το βίντεο με τα highlights του Μπάντιο
BRANCOU BADIO CAN'T STOP DELIVERING!— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) August 30, 2026
Senegalese New Panathinaikos ☘️ star takes Senegal through another tough game with an all-around performance: 22 PTS | 6 REB | 8 AST. pic.twitter.com/amcAyDQN6x
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