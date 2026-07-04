Η ΕΟΚ ανακοίνωσε πως λιγότερα από 1000 εισιτήρια για το παιχνίδι της Ελλάδας απέναντι στην Πορτογαλία (5/7, 19:30).

Η Εθνική μας αφήνει πίσω την ήττα από την Ρουμανία και θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα κόντρα στην Πορτογαλία, παιχνίδι το οποίο πάει ολοταχώς για sold out!

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΕΟΚ:

Η Εθνική Ανδρών ολοκληρώνει την πρώτη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 υποδεχόμενη την Κυριακή (5/7, 19:30) την Πορτογαλία στη Sunel Arena. Η ελληνική ομάδα θα έχει και πάλι τη στήριξη του κοινού της, καθώς λιγότερα από 1.000 εισιτήρια έχουν απομείνει.

Η ελληνική ομάδα περιμένει τη στήριξή σας στο δρόμο για την τελική φάση που θα διεξαχθεί στο Κατάρ και μπορείτε να εξασφαλίσετε τη δική σας θέση με ένα κλικ ΕΔΩ.

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα μέσα από την πλατφόρμα της ticketmaster. Κάθε λογαριασμός μπορεί να αγοράσει απεριόριστο αριθμό εισιτηρίων, δηλώνοντας τα στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο και Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας), ενώ δωρεάν θα είναι η είσοδος για τα παιδιά ηλικίας έως πέντε (5) ετών, χωρίς εξασφαλισμένη θέση. Οι φίλαθλοι παρακαλούνται να συμπληρώνουν σωστά τα στοιχεία τους, καθώς θα γίνει αυστηρός έλεγχος ταυτοπροσωπίας. Ενημερώνουμε πως τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται, παρά μόνο σε περίπτωση ακύρωσης του αγώνα.

Για εισιτήρια ΑΜΕΑ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με την ticketmaster. Για πληροφορίες σχετικά με τα εισιτήρια, η επικοινωνία γίνεται στο [email protected].

Σας περιμένουμε στα Άνω Λιόσια, #pantadipla στο πλευρό της Επίσημης Αγαπημένης! Κλείστε την δική σας θέση ΕΔΩ!