Αν και το Eurobasket '87 της Αθήνας έμελλε να αλλάξει τον ρου της ιστορίας του ελληνικού μπάσκετ, η Εθνική είχε... σκαρφαλώσει ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το Eurobasket '87 πριν από 39 χρόνια στο ΣΕΦ ήταν εκείνο που εκτόξευσε την πορτοκαλί μπάλα στην Ελλάδα.

Οι γειτονιές γέμισαν με μπασκέτες, τα γήπεδα γέμιζαν, το ενδιαφέρον πολλαπλασιάστηκε με αποτέλεσμα να μπει για τα καλά η χώρα μας στον ευρωπαϊκό χάρτη του μπάσκετ.

Παρόλα αυτά δεν ήταν η πρώτη πολύ μεγάλη επιτυχία που είχε να επιδείξει η Εθνική μας ομάδα. Και ούτε το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση.

Σίγουρα είναι μια επιτυχία που έχει ξεχαστεί. Ενδεχομένως ίσως να μην την γνωρίζει και πολύ κόσμος καθώς ουδέποτε πήρε την προβολή που της άρμοζε. Όμως για εκείνα τα χρόνια ήταν κάτι το μοναδικό καθώς είχε ακουστεί ο Εθνικός μας Ύμνος στο Σπλιτ της Κροατίας. Για την ακρίβεια στο Σπλιτ της πάλαι ποτέ Ενωμένης Γιουγκοσλαβίας, σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 47 χρόνια!

Ήταν 28 Σεπτεμβρίου 1979 και πιο συγκεκριμένα ο μεγάλος τελικός των Μεσογειακών Αγώνων. Η Εθνική μας προέρχονταν από την αποτυχία του προηγούμενου Eurobasket της Ιταλίας καθώς είχε τερματίσει στην 9η θέση σε σύνολο 12 ομάδων. Όμως στους Μεσογειακούς Αγώνες όλα αυτά έμελλε να ξεχαστούν.

Ο 20χρονος -τότε- Παναγιώτης Γιαννάκης είχε πάρει από το χέρι την Εθνική Ελλάδας και μαζί με τον Μηνά Γκέκο, τον Λιβέρη Ανδρίτσο, τον Δημήτρη Κοκολάκη και παίκτες όπως ο «Νουρέγιεφ» Κώστας Πετρόπουλος και οι Σακελλαρίου, Καρατζουλίδης, Καστρινάκης έφταναν στην 1η θέση των Αγώνων. Και ας είχε αφήσει ι ο προπονητής Ρίσαρντ Ντουκσάιρ εκτός τους Γιαννουζάκο, Γιατζόγλου και Παπαγεωργίου.

Στον τελικό η Εθνική μας είχε κάνει την μεγάλη έκπληξη κερδίζοντας με 85-74 τους Γιουγκοσλάβους του Πέτροβιτς, του Ραντοβάνοβιτς, του Παβλίσεβιτς οι οποίοι ωστόσο όντας σίγουροι για το χρυσό είχαν «παρκάρει» εκτός αγώνων τους Κιτσάνοβιτς, Νταλίμπαγκιτς, Σλάβνιτς και Τσόσιτς.

Ο «δράκος» του ελληνικού μπάσκετ ήταν απολαυστικός στον μεγάλο τελικό έχοντας πετύχει 34 πόντους στέλνοντας το δικό του... μήνυμα για τα όσα θα έβλεπε το ελληνικό μπάσκετ τα επόμενα χρόνια από εκείνο. Επίσης στον τελικό είχαν σκοράρει οι Κοκολάκης (13π.), Μ.Κατσούλης (9π.), Πετρόπουλος (9π.), Κορωναίος (8π.), Σακελλαρίου (7π.), Καρατζουλίδης (5π.) ενώ είχε αγωνιστεί και ο άποντος Καστρινάκης.