Η Εθνική μας ομάδα δυσκολεύτηκε πολύ και τελικά ηττήθηκε εκτός έδρας με 73-66 από τη Ρουμανία. Πολύ κρίσιμο το ματς της Κυριακής στη SUNEL Arena με την Πορτογαλία.

Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε λόγω black out στην τελευταία περίοδο και ηττήθηκε με 73-66 από τη Ρουμανία. Ένα black out στοίχισε στην Εθνική μας που δεν μπόρεσε να κλειδώσει από απόψε την πρόκριση για επόμενη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου. Oι γηπεδούχοι έτρεξαν επιμέρους 22-8 στην τελευταία περίοδο και πήραν μια μεγάλη νίκη.

Στο 3-2 πήγε η ομάδα του Σπανούλη, ενώ οι Ρουμάνοι ανέβηκαν στο 2-3. Την Κυριακή η Ελλάδα θα υποδεχθεί την Πορτογαλία στη SUNEL Arena σε ένα κομβικό ματς για τη συνέχεια στην επόμενη φάση

Για την Ελλάδα ο Λαρεντζάκης μέτρησε 16, ο Χαραλαμπόπουλος 13 ο Μήτρου Λονγκ είχε 12. Ο Παπανικολάου είχε 10 πόντους και 10 ριμπάουντ με double double. Στον αντίποδα για τους ηττημένους ο Ράσελ τελείωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους.

Τελευταία ήττα της Εθνικής από την Ρουμανία ήταν στις 24/11 του 1990 στα Σκόπια στο Βαλκανικό πρωτάθλημα 91-71.

Πλέον είναι δύσκολο για την Ελλάδα να μπει με το κορυφαίο ρεκόρ στον όμιλο στην επόμενη φάση των προκριματικών. Απαιτείται οπωσδήποτε νίκη κόντρα στους Πορτογάλους στη SUNEL Arena. Οι τρεις πρώτοι του ομίλου περνούν στην επόμενη φάση.

Ο Όμιλος

1. Ελλάδα 3-2

2. Πορτογαλία 2-2 *

3. Μαυροβούνιο 2-2 *

4. Ρουμανία 2-3

*Πορτογαλία και Μαυροβούνιο παιζουν στις 21:00

Ρουμανία - Ελλάδα: Το ματς

Ο Λαρεντζάκης ξεκίνησε ζεστός στο ξεκίνημα και με πέντε δικούς του πόντους, έγραψε το 3-5 για την Εθνική μας ομάδας στο ξεκίνημα. Kαμιά από τις δύο ομάδες δεν μπορούσε να ξεφύγει στο σκορ, με τον Χαραλαμπόπουλο να γράφει το 8-9 στα μέσα της πρώτης περιόδου. Ο Μήτρου Λονγκ διαμόρφωσε το 16-18 στο τέλος της περιόδου.

Με το τρίποντο του Νικολέσκου οι Ρουμάνοι έκανε το 26-25, 4 λεπτά πριν το ημίχρονο. Ο Τολιόπουλος βρήκε στόχο για τρεις και έκανε το 26-30 για την ομάδα του Σπανούλη. Ο Παπανικολάου με ένα παλικαρίσιο καλάθι διαμόρφωσε το 35-38, το οποίο ήταν και το αποτέλεσμα του ημιχρόνου.

Ο Τολιόπουλος με τρίποντο έκανε το 42-50 για την Ελλάδα στο 26'. Ο Μήτρου Λονγκ έδωσε αέρα 10 πόντων για το 42-52 στην ομάδα του Σπανούλη. Η Ελλάδα ξεκίνησε να βάζει το νερό στο αυλάκι με τον Μήτρου Λονγκ να σκοράρει για το 44-58, λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου.

Ο Ματσιούκα μειωσε σε 57-61 στο 35' βάζοντας δύσκολα στην Ελλάδα. Ο Ράσελ έκανε το 62-64 για τη Ρουμανία στο 37'. Ο ίδιος παίκτης ισοφάρισε για το 64-64. Ο Μήτρου Λονγκ μείωσε σε 69-68, 53 δευτερόλεπτα για το τέλος. Οι Τοχάταν και Κούτι με 4/4 βολές στα τελευταία δευτερόλεπτα υπέγραψαν τη νίκη της Ρουμανίας που την κράτησαν ζωντανή στην νίκη της πρόκρισης.

Τα δεκάλεπτα: 16-18, 35-38, 51-58, 73-66