Το σοκαριστικό κάζο κόντρα στη Ρουμανία ήταν το τίμημα μιας ακατανόητης αποψίλωσης. Την ώρα που οι ξένοι σταρ ενισχύουν τις χώρες τους, η Εθνική ήταν γεμάτη απουσίες. Ποιο είναι το «γιατί» πίσω από αυτή την εικόνα;

Η απρόσμενη ήττα της Εθνικής ομάδας από τη Ρουμανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ 2027, δεν ήταν απλώς ένα στραβοπάτημα, αλλά ένα αποτέλεσμα που αναγκάζει άπαντες να κοιτάξουν λίγο πιο βαθιά. Όχι μόνο την εικόνα όσων βρέθηκαν στο παρκέ, αλλά και εκείνων που δεν ήταν εκεί, γιατί οι διεθνείς που φόρεσαν τη φανέλα δεν μπορούν να γίνουν οι μοναδικοί αποδέκτες της κριτικής. Εκείνοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα. Το ερώτημα είναι πόσο διαφορετική θα μπορούσε να είναι η εικόνα αν η Εθνική είχε στη διάθεσή της περισσότερες από τις επιλογές που υπήρχαν θεωρητικά.

Μάλιστα, όταν άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις είδαν τους κορυφαίους NBAers τους να δίνουν το «παρών», όπως ο Νίκολα Γιόκιτς με τη Σερβία, ο Αλπερέν Σενγκούν με την Τουρκία, ο Σάντι Αλντάμα με την Ισπανία, στο ελληνικό ρόστερ η λίστα των απόντων ήταν πολύ μεγαλύτερη από εκείνη των διαθέσιμων. Πάντως θα ήταν τουλάχιστον άδικο να στοχοποιηθούν οι «παρόντες» παίκτες όπως ο πιστός στρατιώτης Παπανικολάου ή παιδιά που στις ομάδες τους παίζουν στη χάση και στη φέξη έτσι το μεγάλο ερώτημα στρέφεται μοιραία στους «απόντες».

Αρχικά το πρώτο όνομα που έρχεται στο μυαλό όλων είναι εκείνο του Γιάννη Αντετοκούνμπο που μετά από μια γεμάτη σεζόν με σοβαρούς τραυματισμούς και το πρόσφατο, ηχηρό trade που τον έστειλε από το Μιλγουόκι στους Μαϊάμι Χιτ, δεν έδωσε το «παρών» στο παράθυρο του Ιουλίου, παρά το γεγονός ότι από τον Μάρτιο δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Οι περιπτώσεις των κολεγιόπαιδων

Από εκεί και πέρα, υπάρχει η μεγάλη «δεξαμενή» των νεαρών που επέλεξαν τον δρόμο του NCAA. Το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ βρίσκεται στην Αμερική. Ο Νεοκλής Αβδάλας, έχοντας μπροστά του τη νέα πρόκληση του νέου του κολεγίου, έχασε τις υποχρεώσεις της Εθνικής όπως και οι Βαγγέλης Ζούγρης, Λευτέρης Λιοτόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ. Ωστόσο παρά το γεγονός ότι δεν τους εμπόδισαν αγωνιστικές υποχρεώσεις, υπάρχουν μαθήματα τα οποία πρέπει να παρακολουθήσουν και προγράμματα ένταξης στα πανεπιστήμιά τους στα οποία πρέπει να παρευρεθούν.

Αναφορικά με τα παιδιά που αποτελούν το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ και δοκιμάζουν την τύχη τους στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta υπήρξε επικοινωνία και όλοι επιθυμούσαν να προσφέρουν. Από αυτή τη βάση όμως, ο καθένας αποτελεί μία διαφορετική περίπτωση για την οποία ήταν υποχρεωτική η παρουσία του στο κολέγιο και άπαξ και οι λόγοι ήταν ρεαλιστικοί και χωρίς υπεκφυγές, έγιναν σεβαστοί. Αυτά τα παιδιά εξάλλου προορίζονται για να επανδρώσουν την Εθνική ομάδα στο μέλλον και απαιτείται κατανόηση σε συνδυασμό με τον κατάλληλο χειρισμό και διαχείριση, ενώ φυσικά πρέπει να τονιστεί ότι για το επόμενο παράθυρο είναι πιθανή μια διαφορετική ελαστικότητα και αντιμετώπιση.

Οι νατουραλιζέ και όχι μόνο

Ερωτηματικό υπάρχει στις περιπτώσεις των Κώστα Σλούκα, Νικ Καλάθη και Θανάση και Κώστα Αντετοκούνμπο, καθώς δεν υπάρχει κάποια επίσημη εξήγηση που να ξεκαθαρίζει αν υπήρχε τραυματισμός, προσωπικός λόγος ή καθαρά αγωνιστική απόφαση για τους παίκτες που έχουν προσφέρει στην Εθνική αυτά τα χρόνια. Στις καθαρές περιπτώσεις απουσιών, ωστόσο ανήκει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό και τέθηκε αναγκαστικά εκτός πλάνων του Βασίλη Σπανούλη, στερώντας από την περιφέρεια ένα αξιόπιστο μακρινό σουτ.

Ένας ακόμη παίκτης που θα μπορούσε να δώσει λύσεις στο σκορ, αλλά έμεινε εκτός είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Δεν υπήρξε επίσημη ενημέρωση για τους λόγους της απουσίας του. Παράλληλα, η περίπτωση του Τόμας Γουόκαπ προκαλεί ίσως τα περισσότερα ερωτήματα, μιας και πολιτογραφήθηκε ώστε να αποτελέσει βασικό κομμάτι της Εθνικής, όμως μετά το Προολυμπιακό τουρνουά και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού δεν έχει φορέσει ξανά τη γαλανόλευκη χωρίς να έχει δοθεί κάποια απάντηση.

Μετά τη χθεσινή (02/07) εικόνα είναι δύσκολο να αγνοήσει κανείς ότι η Ελλάδα κατέβηκε σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι χωρίς μια ολόκληρη σειρά παικτών που, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, δεν ήταν διαθέσιμοι. Όταν οι άλλοι μεγάλοι σταρ της Ευρώπης δηλώνουν παρόντες, το γεγονός ότι η Ελλάδα κατεβαίνει σε επίσημα ματς με τη μισή της δυναμική δεν είναι ατυχία, αλλά ο καθρέφτης ενός ζητήματος που απασχολεί εδώ και χρόνια την «επίσημη αγαπημένη».