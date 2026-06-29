Μπαζίνας: «Ο Σπανούλης μου έχει πει να δουλεύω, να είμαι ο εαυτός μου, να είμαι ταπεινός και να έχω πειθαρχία»

Ο Νάσος Μπαζίνας πραγματοποίησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης της Εθνικής με τη Ρουμναία (02/07, 19:00 LIVE από το Gazzetta).

Στις δηλώσεις του ο Νάσος Μπαζίνας στάθηκε στους δύο αγώνες της Ελλάδας με Ρουμανία (02/07) και Πορτογαλία (05/07), για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Αναφέρθηκε επίσης στο τι του είπε ο Βασίλης Σπανούλης, για την παρουσία του στην Εθνική.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νάσος Μπαζίνας:

«Πάντα όταν βρίσκεται στην Εθνική είναι μια τεράστια τιμή. Πρέπει πάντα να δώσεις το 100% για την ομάδα σου. Εμείς προετοιμαζόμαστε αυτές τις δυο ομάδες για τα δυο παιχνίδια αυτά του παραθύρου. Να πάρουμε δυο νίκες, κοιτάμε ξεχωριστά το κάθε παιχνίδι. Κάθε εμπειρία είναι ξεχωριστή. Όσο πιο πολλές εμπειρίες έχεις, τόσο πιο ώριμος γίνεται. Εγώ κοιτάω να είμαι εδώ, να δίνω το 100% μου.

Ο Σπανούλης μου έχει πει να δουλεύω, να είμαι ο εαυτός μου, να είμαι ταπεινός και έχω πειθαρχία. Μου έχει δώσει πολλές συμβουλές αλλά αυτά είναι που κρατάω πάντα».



