Παπανικολάου: «Είναι πάρα πολύ σημαντικό να νιώθουμε την αγάπη του κόσμου»

Ο Κώστας Παπανικολάου πραγματοποίησε δηλώσεις ενόψεις της αναμέτρησης της Εθνικής Ελλάδας με τη Ρουμανία (02/07, 19:00 LIVE από το Gazzetta).

Στη media day της Εθνικής, ο Κώστας Παπανικολάου πραγματοποίησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης της Ελλάδας με τη Ρουμανία.

Μίλησε για τον κόσμο που θα στηρίξει για ακόμη μία φορά την προσπάθεια της ομάδας, ενώ αναφέρθηκε και στο κομμάτι της ενέργειας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κώστας Παπανικολάου:

«Είμαστε όλοι εδώ πέρα, όλα τα παιδιά, να δουλέψουμε σωστά και καλά, για να παίξουμε δύο παιχνίδια που είναι σημαντικά για τη συνέχεια.

Για τον αν είναι ευχαριστημένος για τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης:

«Δεν θέλαμε να είχαμε την ήττα με το Μαυροβούνιο, αλλά αυτή είναι η κατάσταση που έχουμε αυτή τη στιγμή και με αυτή θα πορευτούμε. Σημασία έχει να είμαστε έτοιμοι σε αυτά τα δύο παιχνίδια, να πάρουμε τις νίκες, για να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση μετά από αυτά τα δύο πιο δύσκολα παιχνίδια, με την καλύτερη δυνατή προοπτική»

Ti έχετε περιμένει μέσα από τα δύο παιχνίδια με το Μαυροβούνιο και τη Ρουμανία:

«Το θετικό σε όλο αυτό είναι ότι υπάρχει μια σταθερότητα. Είναι όλοι οι προπονητές εδώ τα τελευταία δύο χρόνια, υπάρχει το ίδιο σύστημα, πολλά από τα παιδιά είναι τα ίδια, οπότε όσο λιγότερα αλλάζεις σε όλο αυτό το σύστημα, είτε αυτό λέγεται συστήματα είτε λέγονται καινούργιοι παίκτες που πρέπει να μπουν, σίγουρα είναι προς όφελος.

Αλλά κάθε φορά που μαζευόμαστε πρέπει ο καθένας να έχει συγκέντρωση 100% για να αφομοιώσει όλες τις λεπτομέρειες και όλες τις πληροφορίες που θέλουμε να βάλουμε για τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας».

Για τον κόσμο:

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό να νιώθουμε την αγάπη του κόσμου και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ένα παιχνίδι αρχές Ιουλίου, που η ζέστη είναι δυνατή, ο κόσμος έχει στο μυαλό του να βρεθεί σε κάποια παραλία ίσως, αλλά δίνει το παρών και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό δείχνει ότι εμείς κάνουμε κάτι καλό, το οποίο αρέσει στον κόσμο και τον τραβάει να έρθει κοντά μας».

Για το κομμάτι τις ξεκούρασης και την ενέργεια:

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για εμάς που παίξαμε μέχρι το τέλος της χρονιάς, τα παιδιά του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τα παιδιά που είχαν ολοκληρώσει νωρίτερα τις υποχρεώσεις τους να ξαναβρούν τον ρυθμό τους, να ξαναμπούν σε αγωνιστικό ρυθμό. Οι προπονήσεις μας έχουν πάρα πολύ έντονο 5 εναντίον 5 με αυτόν τον σκοπό, ώστε να βρεθούν όλοι στον σωστό ρυθμό».