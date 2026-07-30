Eθνική Εφήβων: Απίθανο πρώτο δεκάλεπτο η Ελλάδα, προηγείται με 29-13 της Ισπανίας
Μετά την φοβερή πρόκριση επί της Σερβίας, η Εθνική Εφήβων κοντράρεται με την Ισπανία και ψάχνει άλλη μια σπουδαία εμφάνιση για να φτάσει στα ημιτελικά του Eurobasket u18.
Η Ελλάδα έχει μπει με το πόδι στο γκάζι στο ματς και με εξαιρετική εικόνα και στις δύο μεριές του παρκέ, προηγείται με 29-13 στο 10'
Πρώτος σκόρερ σε αυτά τα δέκα πρώτα λεπτά ο Χατζηλάμπρου που μετρά μέχρι τώρα 11 πόντους σε άλλη μια φοβερή παράσταση.
Πάντως η Εθνική Εφήβων και συγκεκριμένα ο Χαράλαμπος Μπιλιώνης στάθηκε άτυχος στο ματς με την Σερβία, αφού ο 18χρονος φόργουορντ υπέστη ρήξη χιαστού και μένει εκτός συνέχειας στο Eurobasket U18!
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