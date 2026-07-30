Η Εθνική Εφήβων υπέστη black out στο τελευταίο δεκάλεπτο και η αλύγιστη Ισπανία επέστρεψε από το -29 για να νικήσει με 69-66 και να κλείσει εισιτήριο στα ημιτελικά του Eurobasket U18.

Κρίμα για την Εθνική Εφήβων που δεν συνεχίζει το ταξίδι της στο Eurobasket U18, ενώ είχε αγκαλιάσει την πρόκριση. Μετά τη σπουδαία πρόκριση επί της Σερβίας, η Ελλάδα ήταν απολαυστική στο πρώτο ημίχρονο στον προημιτελικό κόντρα στην Ισπανία, αλλά όλα άλλαξαν στο δεύτερο και ειδικά στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Οι Ισπανοί επέστρεψαν από το -29 και το -20 που είχε διαμορφωθεί στο 29' και επικράτησαν με 69-66, παίρνοντας πρόκριση για τα ημιτελικά. Με ένα φοβερό επιμέρους 7-26 στην 4η περίοδο, οι Ίβηρες έφεραν τούμπα το ματς.

Στον ημιτελικό η Ισπανία θα κοντραριστεί με τη Σλοβενία, ενώ πλέον η Ελλάδα θα αρκεστεί σε αγώνες κατάταξης και θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ για τις θέσεις 5-8.

Το ματς

Η Εθνική μας επέβαλε τον ρυθμό της από το ξεκίνημα με πολύ όμορφο μπάσκετ, κυριαρχώντας σε επίθεση και άμυνα. Ενδεικτικό αυτού πως το πρώτο δεκάλεπτο τελείωσε με το σκορ στο 29-13. H κατάσταση δεν άλλαξε μέχρι το ημίχρονο, εκεί όπου Ελλάδα έκανε... πάρτι με 48-26.

Οι Ισπανοί όμως δεν τα παράτησαν και μείωσαν σε 63-58 με τον Φερνάντεθ στο 34'. Ο Βιγκέρ ισοφάρισε και ανάγκασε τον Σκροπολίθα να καλέσει timeout. Ο Φερνάντεθ έγραψε το 66-69, ενώ ο Χατζηλάμπρου αστόχησε στο σουτ που θα έστελνε το ματς στην παράταση στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Σε ένα πραγματικό... χαρακίρι για την Εθνική μας.

Για την Ελλάδα ο Χατζηλάμπρου ήταν πρώτος σκόρερ με 24 πόντους, ο Πούλος είχε 12 ενώ ο Σκληρός τελείωσε την αναμέτρηση με 10 πόντους.. Στον αντίποδα για την Ισπανία ο Ρουίθ είχε 22 πόντους και ο Φερνάντεθ 15 πόντους.

Σε αυτή την πορεία της Εθνικής Εφήβων, άτυχος έχει σταθεί ο Μπιλιώνης της ΑΕΚ, που υπέστη ρήξη χιαστού στο ματς της Ελλάδας με τη Σερβία.

Τα δεκάλεπτα: 29-13, 48-36, 59-43, 66-69