Ελλάδα - Ισπανία: Ιπτάμενος Χατζηλάμπρου με φοβερό πόστερ
Η Εθνική Εφήβων είναι εντυπωσιακή κόντρα στην Ισπανία στον προημιτελικό του EuroBasket U18 και κάνει ότι θέλει. Προηγείται με 48-26 στο ημίχρονο και έχει επιβάλει πλήρως τον ρυθμό της.
Ο Χατζηλάμπρου ήταν πρωταγωνιστής σε άλλο ένα ματς, προσφέροντας μια απίθανη φάση δείγμα του ταλέντου του. Άνοιξε το τούρμπο πάτησε γερά και έκανε πόστερ τον Οσάγι που δεν μπόρεσε να τον κόψει.
Απολαύστε την πτήση του
JUST CHATZILAMPROU THINGS 🥵#U18EuroBasket x @HellenicBF pic.twitter.com/AsQviGyeLh— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) July 30, 2026
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