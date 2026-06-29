Εθνική Ανδρών: Τέθηκε νοκ-άουτ ενόψει προκριματικών Παγκοσμίου Κυπέλλου
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Ο Δημήτρης Φλιώνης τέθηκε νοκ-άουτ από την Εθνική ομάδα και δεν θα μπορέσει να ενισχύσει το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη, καθώς ταλαιπωρείται από τραυματισμό.
Χωρίς τον Δημήτρη Φλιώνη θα παραταχθεί η Εθνική Ελλάδος ενόψει των δύο αγώνων των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.
Συγκεκριμένα ο αρχηγός της ΑΕΚ ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό και τέθηκε εκτός της διάθεσης του Βασίλη Σπανούλη για τους αγώνες με τη Ρουμανία (02/07, 19:00 LIVE από το Gazzetta) και του Πορτογαλία (05/07, 19:30 LIVE από το Gazzetta).
@Photo credits: eurokinissi
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